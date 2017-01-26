Инвестор крупнейшего в РФ казино готовит проект второго объекта в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Инвестор крупнейшего в России казино Tigre de Cristal в игорной зоне «Приморье» компания G1 Entertainment разрабатывает проект второго объекта стоимостью 500 миллионов долларов США, сообщает администрация Приморья.

Компания находится в стадии активной разработки дизайн-проекта второго комплекса, его защита запланирована на 2017 год. Соинвестором проекта выступит южнокорейская компания Kangwon Land.

«Планируется построить объект площадью 100 тысяч квадратных метров, включая от 400 до 500 гостиничных номеров, торговый центр, фуд-корт, рестораны и бары, помещения для проведения конференций и банкетов, спа-салон. На территории объекта также создадут дополнительные площади для парковки, кроме того, рассматривается возможность строительства поля для гольфа. На данный момент проект готовится к защите, размер инвестиций составит 500 миллионов долларов», — рассказал директор G1 Крэйг Баллантайн.

По данным компании, с момента открытия первый комплекс посетило более 316 тысяч гостей. Ежедневно его в среднем посещает от 500 до тысячи человек. Заполняемость отеля на 2016 год составила 57%, в основном это иностранные посетители. В течение всего года в выходные дни этот показатель достигал 69%.

«На Новый год и Рождество наши ожидания по количеству гостей были оправданы. В дополнение к регулярным игрокам, в ресторанах была полная посадка, а в отеле забронированы все номера. Также уже с начала года у нас уже забронированы все номера в отеле на сентябрь», — отметил Баллантайн. Он добавил, что руководство Tigre de Cristal ожидает увеличения туристических показателей в 2017 году.

Развлекательная курортная зона «Приморье» разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади 620 гектаров, помимо развлекательных центров и казино, ряд инвесторов планируют возвести четыре пятизвездочных отеля, семь — четырехзвездочных и четыре — трехзвездочных, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, многофункциональный торгово-выставочный комплекс, несколько кинотеатров, прогулочную набережную. В курортной зоне «Приморье» осенью 2015 года запущено самое крупное казино в России Tigre de Cristal. До 2019 года компания G1 Entertainment, основными инвесторами которой являются гонконгские компании Melco Entertainment и Summit Ascent Holding Ltd., планирует вложить еще 500 миллионов рублей в реализацию своего второго развлекательного объекта.

На данный момент работы на территории курорта «Приморье» ведут еще три крупных инвестора. Компания Diamond Fortune Holding Prim и Royal Time Prim ведут земляные работы и готовы приступить к строительству. Игорная компания NagaCorp (или «Приморский Энтертейнмент Резортз Сити»), головной офис которой расположен в Камбодже, начал строительство гостиничного комплекса «Маяк».