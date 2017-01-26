Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Кремль ответил на сообщения об отдыхе губернатора в Дубае
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Похититель девочки оказался серийным маньяком-педофилом
Женщина умерла ,потому что ее приняли за пьяную
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
8«Женский марш» против Трампа
9Крещенские купания
16Femen объявили о распаде движения
09:04 (мск), источник: Publika.md

Объём банковских вкладов за год увеличился на 10 процентов

Более чем на 9% вырос в прошлом году объем банковских вкладов в коммерческих банках. Он составил почти 55 млрд леев. Такие данные приводит Национальный банк Молдовы.

Источник: Publika.md

По данным НБМ, рост депозитов обусловлен в основном вкладами физических лиц. Они достигли в прошлом году почти 38 млрд леев. Это примерно на 7,5% больше, чем в 2015-ом. Депозиты юридических лиц выросли до 17 млрд, или на 13%.

В общей структуре вкладов доля физических лиц составляет порядка 69%, юридических — свыше 30.

Большинство граждан предпочитает хранить сбережения в национальной валюте. Объем вкладов в молдавских леях составил примерно 54%. А размер депозитов в иностранной валюте — 46,5%.

Средняя ставка по леевым вкладам на конец прошлого года составила почти 7%, это примерно на 7,4 процентных пункта меньше, чем в декабре 2015-го. А средняя ставка по депозитам в валюте снизилась на 0,09 процентных пункта, составив 2%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны напомнило Британии о проблемах с собственным флотом
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Премьер Госсовета КНР выступил за активизацию отношений с ФРГ
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
Информатор WADA Степанова выступит в Бостоне
Ученые: беспокойство увеличивает риск возникновения рака
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь