Объём банковских вкладов за год увеличился на 10 процентов

По данным НБМ, рост депозитов обусловлен в основном вкладами физических лиц. Они достигли в прошлом году почти 38 млрд леев. Это примерно на 7,5% больше, чем в 2015-ом. Депозиты юридических лиц выросли до 17 млрд, или на 13%.

В общей структуре вкладов доля физических лиц составляет порядка 69%, юридических — свыше 30.

Большинство граждан предпочитает хранить сбережения в национальной валюте. Объем вкладов в молдавских леях составил примерно 54%. А размер депозитов в иностранной валюте — 46,5%.

Средняя ставка по леевым вкладам на конец прошлого года составила почти 7%, это примерно на 7,4 процентных пункта меньше, чем в декабре 2015-го. А средняя ставка по депозитам в валюте снизилась на 0,09 процентных пункта, составив 2%.