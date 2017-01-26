Почти восемь тысяч вакансий предлагает Национальное агентство занятости населения

Больше всего — около 3500 вакансий — в Кишиневе. В Бельцах — почти 600, во Флорештах — более 400. Меньше свободных мест в Криулянском, Дрокиевском, Единецком и Дубоссарском районах.

По данным статистики, примерно 1800 мест предусмотрены для специалистов с высшим и средним образованием. Более 2200 вакансий — в швейной и текстильной промышленности. В основном, требуются швеи.

500 мест предлагают специалистам в области здравоохранения. Примерно 280 — медсёстрам, ещё 150 — врачам. Есть также вакансии для семейных медиков, аптекарей и акушеров.

Нуждаются в работниках и промышленные предприятия. Больше всего мест в компаниях, производящих кабели. Работу также могут найти контролеры качества и сапожники.

Есть спрос и на неквалифицированных работников. Компании ищут сборщиков, подсобных рабочих, фермеров, лесоводов, уборщиков и дворников. Желающие найти работу могут обратиться в территориальное агентство занятости или зайти на сайт angajat.md.