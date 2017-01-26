IKEA снизит цены в России

Каднар сообщил газете, что цель компании — долгосрочные инвестиции, группа хочет наращивать продажи в натуральном выражении. Располагаемые доходы потребителей сократились, и IKEA старается привлечь так много покупателей, как может, сдерживая цены, отметил Каднар.

Такая политика в том числе должна позволить компании достичь запланированного роста выручки к 2020 году в 1,5 раза, до 50 миллиардов евро.