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09:46 (мск), источник: РИА Новости

IKEA снизит цены в России

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости/Прайм. IKEA в четверг, 26 января, объявит о снижении цен на 15−20% на 1,8 тысячи видов товара (20% ассортимента ритейлера), на некоторые товары цена снизится на 40%, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на гендиректора сети в России Вальтера Каднара.

Источник: AP 2016

Каднар сообщил газете, что цель компании — долгосрочные инвестиции, группа хочет наращивать продажи в натуральном выражении. Располагаемые доходы потребителей сократились, и IKEA старается привлечь так много покупателей, как может, сдерживая цены, отметил Каднар.

Такая политика в том числе должна позволить компании достичь запланированного роста выручки к 2020 году в 1,5 раза, до 50 миллиардов евро.

Снижение цен не является промокампанией или распродажей, а представляет собой долгосрочную программу, пишет газета.

Отмечается, что значительная доля сниженных цен придется на кухни и гардеробы, так как осенью ожидается запуск пятой мебельной фабрики IKEA в России, и именно эти товары будут производиться на предприятии.

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Кроме того, последний год рубль был довольно стабилен относительно других валют, это один из факторов, который позволил снизить цены, но ключевым стало производство.

Каднар не смог уточнить, сколько составила инфляция на ассортимент IKEA за последние два года.

Но, по его словам, в результате объявленной программы в ряде случаев цены будут ниже докризисных.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году в Швеции. Группе на конец августа 2016 года принадлежит 340 магазинов в 28 странах мира.

Комментарии
8
Александр Шипов
Покупательная возможность среднего россиянина на уровне цыганского погонщика мулов и продолжает падать. Естественно каждая корпорация крутится в таких условиях как может. Но такой поступок как снижение цен имеет смысл когда есть надежда на то что люди всетаки перестанут в перспективе нищать и начнут богатеть, но думаю что в ИКЕЕ всетаки не дураки в руководстве. Так что возможно это просто - распродажа, предшествующая полному уходу компании с российского рынка.
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Игорь Рогов
Я не верю в разовые акции крупного торговца, я буду покупать там где мне безопасно в крайнем случае, я лично не кидаюсь на массовые скидки просроченной жрачки или залежалого товара? В ИКЕА не самые дешёвые цены МАГНИТ тоже скидки делает, вся эта компания глубоко задуманная скинуть хотя-бы часть просроченного товара.
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Сергей Саморуков
Так не покупай у них . В чём дело ? Покупай в магазинах , где нет скидок .
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