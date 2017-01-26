IKEA снизит цены в России

Каднар сообщил газете, что цель компании — долгосрочные инвестиции, группа хочет наращивать продажи в натуральном выражении. Располагаемые доходы потребителей сократились, и IKEA старается привлечь так много покупателей, как может, сдерживая цены, отметил Каднар.
Такая политика в том числе должна позволить компании достичь запланированного роста выручки к 2020 году в 1,5 раза, до 50 миллиардов евро.
Снижение цен не является промокампанией или распродажей, а представляет собой долгосрочную программу, пишет газета.
Отмечается, что значительная доля сниженных цен придется на кухни и гардеробы, так как осенью ожидается запуск пятой мебельной фабрики IKEA в России, и именно эти товары будут производиться на предприятии.
Кроме того, последний год рубль был довольно стабилен относительно других валют, это один из факторов, который позволил снизить цены, но ключевым стало производство.
Каднар не смог уточнить, сколько составила инфляция на ассортимент IKEA за последние два года.
Но, по его словам, в результате объявленной программы в ряде случаев цены будут ниже докризисных.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году в Швеции. Группе на конец августа 2016 года принадлежит 340 магазинов в 28 странах мира.