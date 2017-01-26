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09:05 (мск), источник: ИА REGNUM

В Челябинской области сокращают сроки выдачи разрешения на строительство

Закрепляется муниципальный инвестиционный стандарт.

Инвесторам в Челябинской области сократят в два раза сроки предоставления разрешительных документов на строительство. Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур произойдет в сфере земельных отношений и строительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области.

Снижение времени выдачи документации, как рассчитывают региональные власти, повлияет на инвестклимат в Челябинской области.

По новому регламенту, муниципалитеты в Челябинской области сократят сроки для некоторых процедур: с 60 до 14 дней сократится утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, с 30 до 5 дней уменьшится предварительное согласование предоставления земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, вместо 10 дней на подготовку и выдачу разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства уйдет всего 5, градостроительный план земельного участка будет предоставлен за 15 дней, вместо 30, также будет снижен срок рассмотрения проектной документации (проекта планировки и межевания линейного объекта) по строительству волоконно-оптических линий связи.

В региональном МЭР пояснили, такое сокращение по срокам стало возможным за счет внедрения электронных систем обеспечивающих реализацию этих услуг, и «политическая воля главы региона и глав муниципалитетов», отметил вице-губернатор Руслан Гаттаров. Он пояснил, что в Челябинской области работает межведомственный проектный офис по улучшению инвестиционного климата на Южном Урале, возглавляет который губернатор Борис Дубровский.

Активное участие в мероприятиях по повышению инвестклимата принимает глава Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин, который сообщил, что «одним из основных направлений работы проектного офиса является формирование единой комфортной зоны ведения бизнеса в каждом муниципалитете региона».

Цель группы южноуральских чиновников, в работе по снижению сроков выдачи разрешений инвесторам на строительство, — «ускорить оборот капитала».

«Время сегодня — это очень большие деньги. Конкурентная борьба сейчас разворачивается не только в бизнесе, но и среди регионов, которые борются за привлечение инвесторов. Внимание региональной власти к сокращению сроков — это индикатор качества управления в регионе», — прокомментировала завкафедрой Управления инновациями в бизнесе ЮУрГУ, сопровождающая нововведения региональных властей в экономической политике, Юлия Бабанова.

При этом специалист добавила, что «уменьшение времени, которое тратится на получение муниципальных услуг, не только положительно скажется на инвестиционной привлекательности, но и повысит качество жизни населения, а также снизит накладные расходы в муниципалитетах».

Отметим, президент РФ Владимир Путин в 2016 году заявил, что губернаторы персонально отвечают за инвестиционный климат в своих регионах.

Напомним, руководство Челябинской области поставило себе задачу войти в первую десятку регионов в рейтинге инвестиционного климата.

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