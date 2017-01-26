Курс доллара к тенге продолжает укрепляться

По отношению к результатам утренних торгов 25 января американская валюта укрепилась на 0,26 тенге. Объем торгов составил 59,5 млн долларов, что на 24,7 млн долларов больше, чем 25 января. Таковы официальные данные биржи.



25 января по итогам утренних и дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара составил 327,86 тенге. По состоянию на 11 часов 45 минут 26 января алматинские обменники покупают доллар по 328 тенге. Такие данные приводит kurs.kz.