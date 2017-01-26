Капитальный ремонт проведут в 122 многоквартирных домах Краснодара
В 2017 году в Краснодаре планируется провести капитальный ремонт 122 многоквартирных домов.
В 2017 году в Краснодаре планируется провести капитальный ремонт 122 многоквартирных домов.
В столице Кубани в текущем году будет заменено лифтовое оборудование, кровля и инженерные коммуникации. Все работы завершатся до 1 августа.
Работа пройдет в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Об этом на совещании в администрации Краснодара сообщил заместитель главы города Евгений Зименко.
По словам заместителя главы города, качество выполнения работ необходимо контролировать вместе с жителями. Также он отметил, что в Краснодаре выросла платежная дисциплина. По состоянию на январь текущего года горожанами в Фонд капремонта было перечислено более 1 миллиарда рублей.
На совещании коснулись темы очередности ремонтируемых домов. По мнению участников встречи, порядок должен определяться как уровнем собираемости, так и потребностью того или иного дома.
В завершении встречи Евгений Зименко поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК подготовить и направить в Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края предложения по порядку формирования планов по капремонту жилья в Краснодаре на 2017 и последующие годы, сообщили ГТРК «Кубань» в