Капитальный ремонт проведут в 122 многоквартирных домах Краснодара

В столице Кубани в текущем году будет заменено лифтовое оборудование, кровля и инженерные коммуникации. Все работы завершатся до 1 августа.

Работа пройдет в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Об этом на совещании в администрации Краснодара сообщил заместитель главы города Евгений Зименко.

По словам заместителя главы города, качество выполнения работ необходимо контролировать вместе с жителями. Также он отметил, что в Краснодаре выросла платежная дисциплина. По состоянию на январь текущего года горожанами в Фонд капремонта было перечислено более 1 миллиарда рублей.

На совещании коснулись темы очередности ремонтируемых домов. По мнению участников встречи, порядок должен определяться как уровнем собираемости, так и потребностью того или иного дома.