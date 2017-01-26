Уральские предприятия задолжали работникам более 55 млн рублей

Наибольшая задолженность по зарплате в Ханты-Мансийском автономном округе — 30,3 млн рублей, в Челябинской области — 20,2 млн рублей, в Пермском крае — 14,9 млн рублей. В Свердловской области задолженность предприятий пред работниками составляет 3 млн рублей, в Курганской — 1,8 млн рублей. Наибольшая часть этих сумм составляет задолженность предприятий из-за отсутствия собственных средств.

В целом по России задолженность предприятий по заработной плате достигает 2,7 млрд рублей. Лидерами по задолженности по стране стали Приморский край — 576,8 млн рублей, Мурманская область — 111,8 млн рублей и Томская область — 110 млн рублей. При этом наибольшая задолженность отмечается в сфере обрабатывающих производств, транспорта, образования, здравоохранения и сельского хозяйства.