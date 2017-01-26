15,7% жителей Калининградской области получают не более 10 тысяч рублей в месяц

Для трудоспособного населения данные несколько иные: в среднем величина прожиточного минимума составила 10898 рублей, что на 271 рубль больше, чем по итогам первых трех месяцев 2016 года. Пенсионерам предлагается жить на 8325 рублей в месяц, а детям — на 9753.

Интересно, что в октябре 2016 года денежные доходы в среднем на каждого жителя Калининградской области составляли 23981,3 рубля — на 4944,4 рубля больше, чем в январе, но на 743,2 рубля меньше, чем в октябре 2015 года.

По данным Калининградстата, по итогам 2015 года 2,1% жителей региона имели среднедушевой ежемесячный доход в сумме до 5 тысяч рублей, еще 4,2% — от 5 до 7 тысяч рублей, 9,4% жителей — от 7 до 10 тысяч, 14,7% жителей — от 10 до 14 тысяч, 17% жителей получали от 14 до 19 тысяч рублей в месяц, каждый пятый житель — от 19 до 27 тысяч рублей, еще 21,1% жителей — от 27 до 45 тысяч рублей, а 11,5% жителей ежемесячно получали более 45 тысяч рублей дохода.