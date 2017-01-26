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10:15 (мск), источник: Янтарный край

15,7% жителей Калининградской области получают не более 10 тысяч рублей в месяц

В Калининградской области по итогам третьего квартала 2016 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составила 10153 рубля, снизивших относительно предыдущего квартала на 80 рублей, но оказавшись на 221 рубль больше, чем по итогам первого квартала.

Для трудоспособного населения данные несколько иные: в среднем величина прожиточного минимума составила 10898 рублей, что на 271 рубль больше, чем по итогам первых трех месяцев 2016 года. Пенсионерам предлагается жить на 8325 рублей в месяц, а детям — на 9753.

Интересно, что в октябре 2016 года денежные доходы в среднем на каждого жителя Калининградской области составляли 23981,3 рубля — на 4944,4 рубля больше, чем в январе, но на 743,2 рубля меньше, чем в октябре 2015 года.

По данным Калининградстата, по итогам 2015 года 2,1% жителей региона имели среднедушевой ежемесячный доход в сумме до 5 тысяч рублей, еще 4,2% — от 5 до 7 тысяч рублей, 9,4% жителей — от 7 до 10 тысяч, 14,7% жителей — от 10 до 14 тысяч, 17% жителей получали от 14 до 19 тысяч рублей в месяц, каждый пятый житель — от 19 до 27 тысяч рублей, еще 21,1% жителей — от 27 до 45 тысяч рублей, а 11,5% жителей ежемесячно получали более 45 тысяч рублей дохода.

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