Челябинская область получит миллиард на «Безопасные и качественные дороги»
Челябинская область получит один миллиард рублей из федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Челябинская область получит один миллиард рублей из федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Губернатор Борис Дубровский утвердил программу необходимую для получения федеральных средств. Процедура по подписанию соглашения к этой программе в минтрансе РФ начнется 7 февраля.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Выделенные правительством Российской Федерации средства дополнят дорожный фонд Челябинской области, который на 2017 год был утвержден в размере 7,3 миллиарда рублей.