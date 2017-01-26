Челябинская область получит миллиард на «Безопасные и качественные дороги»

Губернатор Борис Дубровский утвердил программу необходимую для получения федеральных средств. Процедура по подписанию соглашения к этой программе в минтрансе РФ начнется 7 февраля.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, деньги будут направлены на приведение в нормативное состояние и снижение очагов аварийности автомобильных дорог Челябинской агломерации, общая протяженность которых составляет 2 тысячи 310 километров. Это федеральные трассы протяженностью 214 километров, региональные и межмуниципальные автодороги — 1 449 километров и автодороги местного значения — 620 километров.

Выделенные правительством Российской Федерации средства дополнят дорожный фонд Челябинской области, который на 2017 год был утвержден в размере 7,3 миллиарда рублей.