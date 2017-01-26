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10:57 (мск), источник: Nakanune.ru

На предприятиях Южного Урала массовые сокращения. Без работы останутся более 2 тысяч человек

В Челябинской области до апреля 2017 года сократят 3 тыс. 661 работников. О планируемых увольнениях объявили 220 организаций региона.

Соответствующая информация опубликована на сайте главного управления по труду и занятости населения региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Массовые увольнения пройдут в 16 организациях. Они сократят 2 тыс. 223 работников, в том числе, в феврале будет уволено 805 сотрудников МУП «Челябинский автобусный транспорт».

Еще 204 организации объявили о сокращениях вне рамок массовых увольнений. На этих предприятиях будет высвобождено 1 тыс. 428 человек.

Добавим, что в области 9 тыс. 858 работников на 54 предприятиях трудятся неполный рабочий день. Из них 2 тыс. 742 человека на «ЧТЗ-Уралтрак» и 2 тыс. 330 на чебаркульском предприятии «Уральской кузницы».

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