На предприятиях Южного Урала массовые сокращения. Без работы останутся более 2 тысяч человек
В Челябинской области до апреля 2017 года сократят 3 тыс. 661 работников. О планируемых увольнениях объявили 220 организаций региона.
В Челябинской области до апреля 2017 года сократят 3 тыс. 661 работников. О планируемых увольнениях объявили 220 организаций региона.
Соответствующая информация опубликована на сайте главного управления по труду и занятости населения региона, передает корреспондент Накануне.RU.
Массовые увольнения пройдут в 16 организациях. Они сократят 2 тыс. 223 работников, в том числе, в феврале будет уволено 805 сотрудников МУП «Челябинский автобусный транспорт».
Еще 204 организации объявили о сокращениях вне рамок массовых увольнений. На этих предприятиях будет высвобождено 1 тыс. 428 человек.
Добавим, что в области 9 тыс. 858 работников на 54 предприятиях трудятся неполный рабочий день. Из них 2 тыс. 742 человека на «ЧТЗ-Уралтрак» и 2 тыс. 330 на чебаркульском предприятии «Уральской кузницы».