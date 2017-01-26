Для уборки снега мэрия Омска решилась привлечь стороннюю технику
Планируется, что подмога придет во второй половине февраля.
Планируется, что подмога придет во второй половине февраля.
Как сообщили в
Михаил Горчаков, начальник отдела
— Ориентировочный срок привлечения указанной техники — вторая половина февраля. В соответствии с нормативными требованиями для выполнения работ по зимнему содержанию
Специалист, подчеркнул, это составляет 55% от потребности, не считая того, что износ имеющихся машин составляет от 60 до 80%. Имеющаяся в распоряжении ведомства техника работает в две смены.
Также напомним, в 2017 году управление дорожного хозяйства и благоустройства пополнится новой спецтехникой на общую сумму около 67 млн рублей. Первый аукцион уже объявили: примерно за 21 млн рублей планируется купить 6 самосвалов.
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