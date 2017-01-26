Для уборки снега мэрия Омска решилась привлечь стороннюю технику

Как сообщили в пресс-службе администрации Омска, муниципалитет объявил аукционы на привлечение специализированной самосвальной техники сторонних организаций, чтобы обеспечить уборку и вывоза снега с городских улиц в рамках противопаводковых мероприятий, отмечая, что это ежегодная практика. В этом году общая сумма заявок составляет 6 млн рублей.

Михаил Горчаков, начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства:

— Ориентировочный срок привлечения указанной техники — вторая половина февраля. В соответствии с нормативными требованиями для выполнения работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети Омска необходимо около 600 единиц дорожной и специальной техники. В настоящее время в бюджетном учреждении «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» имеется 318 единиц такой техники.

Специалист, подчеркнул, это составляет 55% от потребности, не считая того, что износ имеющихся машин составляет от 60 до 80%. Имеющаяся в распоряжении ведомства техника работает в две смены.

Также напомним, в 2017 году управление дорожного хозяйства и благоустройства пополнится новой спецтехникой на общую сумму около 67 млн рублей. Первый аукцион уже объявили: примерно за 21 млн рублей планируется купить 6 самосвалов.

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