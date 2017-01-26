На строительстве моста в Крым выберут лучшего субподрядчика

Он пройдет в несколько этапов и завершится по окончании реализации проекта, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Конкурс проводит заказчик строительства ФКУ Упрдор «Тамань» по инициативе Федерального дорожного агентства. Участие в нем принимают субподрядные организации, задействованные как в строительстве моста, так и в обеспечении работы временной инфраструктуры стройки.

«Основная задача такого внутреннего рейтинга — распространить лучшие практики, которые мы планируем определять, всесторонне оценивая профессионализм субподрядчиков. Это дополнительно стимулирует к выполнению производственных планов и качественной организации труда и быта, — пояснил начальник ФКУ Упрдор “Тамань” Роман Новиков. — По итогам рейтинга мы будем ходатайствовать о поощрении лидеров перед Росавтодором, а по завершении проекта — перед Минтрансом России. Уверен, статус лучшего субподрядчика моста через Керченский пролив — весомый вклад в повышение репутации компании».

Оценивать претендентов будут ежемесячно по 39 критериям в трех основных направлениях: объем и качество выполненных работ, выполнение требований к организации стройплощадок и местам складирования материалов, в том числе в сфере охраны окружающей среды, а также соблюдение мер охраны труда и производственной безопасности. Кроме того, генподрядчик — ООО «Стройгазмонтаж» — будет оценивать субподрядчиков за надлежащее соблюдение условий заключенных договоров.

«В основных работах на объекте задействовано около 30 основных субподрядчиков. Есть явные передовики, есть те, кому стоит подтянуться. Но это во многом субъективная оценка, — сказал директор по строительству моста через Керченский пролив ООО “Стройгазмонтаж” Леонид Рыженькин. — Разработанный системный рейтинг позволит объективно оценивать работу строителей на протяжении всего периода стройки, анализировать полученные результаты и делать выводы».

Баллы субподрядчикам будут начислять ежемесячно служба главного инженера, отделы капитального строительства и контроля качества ФКУ Упрдор «Тамань», а также служба генподрядчика.