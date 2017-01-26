Казахстанцы стали меньше покупать доллары

В декабре 2016 года объем нетто-покупки наличных долларов США населением в обменных пунктах снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 10% и составил 358,5 млн долларов США.

«Данный показатель почти в три раза ниже уровня декабря 2015 года (922,1 млн долларов США). При этом уровень обменного курса тенге в декабре 2015 года сопоставим с уровнем в декабре 2016 года — 340,01 и 333,29 тенге за доллар США из расчета на конец каждого из периодов соответственно. За 2016 год нетто-покупка долларов США населением составила 1,4 млрд долл. США, что почти в 5,7 раза ниже объемов 2015 года. Данный уровень является минимальным годовым значением за всю историю наблюдений с 2001 года. Спрос на наличные доллары США сохраняется, однако он значительно снизился»,― сообщили в Нацбанке, отметив, что аналогичная картина наблюдается и по другим наиболее популярным видам иностранных валют.