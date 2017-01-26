Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Кадыров ответил на заявление главы Минобрнауки о хиджабах в школе
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком
Женщина умерла ,потому что ее приняли за пьяную
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
14События недели в фотографиях
9Крещенские купания
20Трамп стал 45-м президентом США
09:48 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстанцы стали меньше покупать доллары

Объем нетто-покупки наличных долларов США снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 10%, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Источник: Newtimes.kz

В декабре 2016 года объем нетто-покупки наличных долларов США населением в обменных пунктах снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 10% и составил 358,5 млн долларов США.

«Данный показатель почти в три раза ниже уровня декабря 2015 года (922,1 млн долларов США). При этом уровень обменного курса тенге в декабре 2015 года сопоставим с уровнем в декабре 2016 года — 340,01 и 333,29 тенге за доллар США из расчета на конец каждого из периодов соответственно. За 2016 год нетто-покупка долларов США населением составила 1,4 млрд долл. США, что почти в 5,7 раза ниже объемов 2015 года. Данный уровень является минимальным годовым значением за всю историю наблюдений с 2001 года. Спрос на наличные доллары США сохраняется, однако он значительно снизился»,― сообщили в Нацбанке, отметив, что аналогичная картина наблюдается и по другим наиболее популярным видам иностранных валют.

«Нетто-покупки наличных российских рублей за 2016 год сократились в 2 раза до 88,1 млрд рублей. При этом объем нетто-покупок наличных долларов США и российских рублей в тенговом эквиваленте практически сравнялся, тогда как в 2015 году американская валюта была в 2,7 раза популярнее российской. Объемы нетто-покупок наличной европейской валюты сократились за прошедший год почти на 40% до 373 млн евро. Спрос на евро остается ограниченным»,― добавили в финрегуляторе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подозреваемого в разбойных нападениях на АЗС задержали в Астане
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
IKEA заявила о снижении цен в России
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Информатор WADA Степанова выступит в Бостоне
В Индии скончался российский посол Александр Кадакин
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь