В Уфе представили образец новой квитанции за квартплату

Это связано с тем, что меняются правила начисления платы за общедомовые нужды. С 1 января 2017 года статья расходов на ОДН переводится из разряда коммунальных услуг в разряд жилищных. А сама сумма переходит в графу «содержание».

Размер платы в квитанции отражается отдельной строкой по каждому виду ресурсов. Обновлённые платежки жители многоквартирных домов начнут получать в середине февраля.

В уфимском ЕРКЦ подчеркнули, что изменился норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. Сам тариф остался неизменным.