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10:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В продовольственной корзине Башкирии больше всего подорожал репчатый лук

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным выборочного еженедельного мониторинга Башкортостанстата, в республике больше всего подорожал репчатый лук и достиг 20,44 рубля за килограмм. Изменение средних цен по сравнению с прошлой неделей составило 102,1 процента.

На втором месте самых подорожавших социально значимых продуктов — пшено, килограмм которого можно приобрести в среднем за 26,63 рубля. Рост составил 101,7 процента.

На третьем месте морковь — 22,62 рубля (+101,6 процента).

На четвертом месте — сыры сычужные твердые и мягкие, средняя цена которых — 413,18 рубля за килограмм. Изменение средних цен по сравнению с 16 января составило 101,4 процента.

Говядина замыкает пятерку самых подорожавших социально значимых продуктов в республике. Средняя цена килограмма говядины, кроме бескостного мяса достигает сейчас 298,07 рубля (+101,3 процента).

Килограмм яблок можно приобрести в среднем за 72,71 рубля (рост цен составил 101,2 процента).

Средняя цена сливочного масла в регионе — 469,87 рубля за килограмм (+101 процент).

Молоко цельное стерилизованное 2,5−3,2 процента жирности подорожало на 0,8 процента — 61,25 рубля за литр.

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной за неделю поднялся в цене на 0,5 процента и достиг 42,64 рубля за килограмм.

Также на 0,5 процента повысилась средняя стоимость пастеризованного молока 2,5 — 3,2 процента жирности — 45,46 рубля за литр.

На 0,2 процента за неделю выросли цены на свежую белокочанную капусту и хлеб, булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 17,11 рубля и 42,69 рубля за килограмм, соответственно.

Неизменной за неделю осталась лишь стоимость баранины — 349,77 рубля за килограмм, кроме бескостного мяса.

Незначительно (менее 1 процента) подешевели за это время пшеничная мука, подсолнечное масло, вермишель, поваренная соль, свинина, чай черный байховый и гречневая крупа.

Куры охлажденные и мороженые подешевели на 1 процент — 128,93 рубля за килограмм.

Рыбу мороженую неразделанную можно приобрести в среднем за 129,91 рубля (98,8 процента к уровню цен на 16 января).

Шлифованный рис стоит 49,40 рубля за килограмм (98,4 процента), сахар-песок — 44,60 рубля за килограмм (97,8 процента), десяток куриных яиц — 60,24 рубля (97,8 процента).

Больше всех упал в цене картофель — 18,99 рубля за килограмм. По сравнению с прошлой неделей он подешевел в регионе на 2,5 процента.

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