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11:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Три новых трамвая вышли на линию в Хабаровске

Вагоны будут ходить по маршруту № 1.

Источник: Губерния онлайн

Сегодня в Хабаровске на линию вышли три новых низкозольных трамвая, выпущенных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, сообщает портал «Губерния». Муниципалитету приобретение обошлось в 49 млн рублей.

Новые трамваи закупили в конце прошлого года. Транспорт приобрели для нового муниципального предприятия «Горэлектротранспорт», созданного взамен банкротящегося МУП «ТТУ».

В новых вагонах тепло зимой, они могут развивать скорость до 75 километров в час и подходят для перевозки маломобильных пассажиров.

Для того чтобы вагон смог двигаться с максимальной скоростью, в городе предстоит провести ремонт путей. Уже приобретен специальный аппарат для сварки стыков между рельсами. Развивать большую скорость трамваям позволит и закрытие 14 из 44 переездов.

В мэрии также обсуждается вопрос масштабного ремонта трамвайного пути, однако такие работы требуют немалых финансовых вложений.

«Требуется около 800−760 млн только на первый маршрут, [на пятый маршрут] до поселка Кирова — примерно столько же, по времени — лет шесть. Это очень большие деньги для бюджета», — отметил исполнительный директор МУП Хабаровска «ТТУ» Николай Илющенко.

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