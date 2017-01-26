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10:44 (мск), источник: Baikal-info.ru

Арены с искусственным льдом хотят построить в каждом округе Иркутска

Строительство тренировочного комплекса с искусственным льдом планируют начать в Иркутске в 2018 году.

Источник: Reuters

Как 25 января 2017 года на слушаниях в думе Иркутска рассказал заместитель председателя комитета по градостроительной политике Сергей Александров, такой объект должен быть возведен в каждом округе Иркутска. Сейчас подобная площадка есть только в Свердловском округе — Ледовый дворец. Строить планируют в рамках государственно-частного партнерства или в рамках федеральной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2016−2020 годы».

По словам Сергея Александрова, сейчас рассматриваются два проекта, которые могут быть взяты за основу для возведения тренировочного комплекса. Первый проект — двухэтажная ледовая арена, которая была возведена в городе Ступино в Московской области. «Она представляет собой крытый тренировочный корт с искусственным льдом, — сообщил Сергей Александров. — На первом этаже располагается входные группы для посетителей и спортсменов, ледовое поле с трибунами на 250 зрителей, раздевалки, вестибюль, санузлы и сауна. На втором этаже — раздевалки, несколько залов, в том числе для хореографии, буфет и несколько подсобных помещений». Такой комплекс могут посещать и люди с инвалидностью.

Проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и был рекомендован Министерством спорта России для массового строительства во многих регионах, в том числе в Дальневосточном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе, но не в Сибири. Ориентировочная стоимость такого объекта достигает 150 млн рублей. При этом одним из условий софинансирования федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2016−2020 годы» является ограничение стоимости строительства до 100 млн рублей. Чтобы решить эту проблему, министр спорта Иркутской области отправил в Минспорта России заявку с просьбой включить проект ледовой арены в Ступино в перечень типовых проектов для Сибирского федерального округа. Ожидается, что ответ придет до 20 февраля.

Второй проект рассматривался специалистами администрации Иркутска еще в 2014 году. Это проект арочного физкультурно-оздоровительного комплекса на базе отдыха «Звездный» в Ангарском районе. Построить его гораздо дешевле за счёт невысокой стоимости легких арочных конструкций, сокращению затрат на строительство фундамента, отсутствию несущих конструкций. Кроме того, примерно на 30% сократятся расходы на отопление помещения за счет геометрических особенностей сооружения. Однако такой комплекс можно поставить только вдали от многоэтажных домов.

Сейчас в Иркутске подбирают площадки, которые подходили бы под требования для строительства тренировочного комплекса. Необходимым требованиям соответствуют пять из них: в Свердловском округе площадка чуть менее одного гектара на неразграниченных землях около школы № 55, а также участок площадью 0,58 га в пади Долгой возле микрорайона Университетский, который уже передан в муниципальную собственность. В Ленинском районе рассматривается площадка в районе объездной дороги площадью 1,28 га на неразграниченных землях. В Правобережном округе участок расположен в предместье Рабочем вдоль улицы Ленская, площадь 3,7 га. Ещё один участок расположен в микрорайоне Лесной, где земли также находятся в муниципальной собственности.

По словам Сергея Александрова, два участка уже заинтересовали потенциальных инвесторов — участок в пади Долгой и микрорайоне Лесной. Это связано с тем, что земли там уже переданы муниципалитету. Если найдутся частные инвесторы, то проекты будут индивидуальные. В этом случае здание будет передаваться предпринимателю по договору концессии, то есть он сможет пользоваться сооружением для получения прибыли (открытие платных секций, проведение платных мероприятий), но при этом выделять время для бесплатных занятий детей. По такому принципу был достроен многострадальный Ледовый дворец.

Первый заместитель мэра Иркутска Иван Носков отметил, что до конца нынешнего года необходимо определиться с проектом и площадками для строительства, чтобы в 2018 году можно было начать возведение хотя бы одного такого комплекса.

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