Почти 290 млн рублей взыскали с приморских должников за теплоснабжение
Юристы совместно с судебными приставами проводят рейды по квартирам неплательщиков.
Юристы совместно с судебными приставами проводят рейды по квартирам неплательщиков.
Владивосток, 26 января, PrimaMedia.
Более 283 млн рублей взыскали в 2016 году с должников за тепло и горячую воду в Приморье. Юристы филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» совместно с судебными приставами проводят рейды по квартирам неплательщиков, сообщили ИА PrimaMedia в
Всего в суды было направлено почти 23 тысячи исковых заявлений. По полученным исполнительным листам непрерывно велась масштабная работа. Совместно с судебными приставами юристы энергокомпании провели 830 рейдов по квартирам неплательщиков, в результате почти тысяча должников рассталась с бытовой техникой. Помимо этого 615 человек получили запрет на выезд за границу, 280 — запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью и автотранспортом, квартиры 15 недобросовестных потребителей были отключены от горячей воды, долг 2,5 тысяч неплательщиков удерживается из заработной платы.
Столкнувшись с жесткими мерами вплотную, 105 потребителей заключили соглашения о реструктуризации на общую сумму более 2,5 млн рублей. Напомним, что это договор, позволяющий оплачивать долг поэтапно, при этом энергокомпания накладывает мораторий на начисление пеней.
Чтобы заключить соглашение о реструктуризации долга достаточно обратиться с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру (или договором социального найма), в любой из абонентских отделов филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»:
Владивосток: ул. Посьетская, 40, ул. Черемуховая, 7, ул. Нахимова, 1, ул. Лермонтова, 77 (пос. Трудовое), ул. Экипажная, 107 (о. Русский). Часы приема:
Центр обслуживания потребителей: Океанский проспект, 101 «а». Часы приема:
Артем: ул. Амурская, 40, кабинет 10. Часы приема:
Партизанск: ул. Щорса, 1а, каб. № 5. Часы приема: