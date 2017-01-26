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11:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Почти 290 млн рублей взыскали с приморских должников за теплоснабжение

Юристы совместно с судебными приставами проводят рейды по квартирам неплательщиков.

Владивосток, 26 января, PrimaMedia.

Более 283 млн рублей взыскали в 2016 году с должников за тепло и горячую воду в Приморье. Юристы филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» совместно с судебными приставами проводят рейды по квартирам неплательщиков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Всего в суды было направлено почти 23 тысячи исковых заявлений. По полученным исполнительным листам непрерывно велась масштабная работа. Совместно с судебными приставами юристы энергокомпании провели 830 рейдов по квартирам неплательщиков, в результате почти тысяча должников рассталась с бытовой техникой. Помимо этого 615 человек получили запрет на выезд за границу, 280 — запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью и автотранспортом, квартиры 15 недобросовестных потребителей были отключены от горячей воды, долг 2,5 тысяч неплательщиков удерживается из заработной платы.

Столкнувшись с жесткими мерами вплотную, 105 потребителей заключили соглашения о реструктуризации на общую сумму более 2,5 млн рублей. Напомним, что это договор, позволяющий оплачивать долг поэтапно, при этом энергокомпания накладывает мораторий на начисление пеней.

Чтобы заключить соглашение о реструктуризации долга достаточно обратиться с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру (или договором социального найма), в любой из абонентских отделов филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»:

Владивосток: ул. Посьетская, 40, ул. Черемуховая, 7, ул. Нахимова, 1, ул. Лермонтова, 77 (пос. Трудовое), ул. Экипажная, 107 (о. Русский). Часы приема: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Центр обслуживания потребителей: Океанский проспект, 101 «а». Часы приема: понедельник-пятница с 09.30 до 18.30, суббота с 10.00 до 13.00.

Артем: ул. Амурская, 40, кабинет 10. Часы приема: понедельник-пятница с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Партизанск: ул. Щорса, 1а, каб. № 5. Часы приема: понедельник-пятница с 08.30 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

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