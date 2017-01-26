В Омске с весны станет еще на 384 маршрутки меньше
Дептранс расторг договоры с рядом омских перевозчиков, которые не заменили малогабаритные транспортные средства вместимостью до 15 человек на более крупные автобусы.
Дептранс расторг договоры с рядом омских перевозчиков, которые не заменили малогабаритные транспортные средства вместимостью до 15 человек на более крупные автобусы.
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«Таким образом, с окончанием зимнего периода с городских дорог исчезнут 384 маловместительных автобуса. Для работы на освободившихся маршрутах, в соответствии с действующим законодательством, будут определены новые перевозчики с более современным и комфортным подвижным составом», — рассказал глава департамента Алексей Мартыненко.
Напомним, с начала года в Омске стало меньше на порядка 500 «ГАЗелей» — они попали под сокращение после отмены 27 частных маршрутов в угоду муниципальным. Сейчас часть машин вернулась на маршруты до окончания судебных разбирательств — перевозчики отстаивают свои права с помощью Фемиды.