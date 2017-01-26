Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Предложение России стало сюрпризом на переговорах по Сирии
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Алибасову пришлось утихомиривать Джигурду у Малахова - СМИ
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна о разводе - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
14События недели в фотографиях
9Крещенские купания
20Трамп стал 45-м президентом США
10:30 (мск), источник: СуперОмск

В Омске с весны станет еще на 384 маршрутки меньше

Дептранс расторг договоры с рядом омских перевозчиков, которые не заменили малогабаритные транспортные средства вместимостью до 15 человек на более крупные автобусы.

Как сообщила пресс-служба мэрии, действие договоров будет прекращено с 1 марта, о чем перевозчики получили соответствующие уведомления.

«Таким образом, с окончанием зимнего периода с городских дорог исчезнут 384 маловместительных автобуса. Для работы на освободившихся маршрутах, в соответствии с действующим законодательством, будут определены новые перевозчики с более современным и комфортным подвижным составом», — рассказал глава департамента Алексей Мартыненко.

Напомним, с начала года в Омске стало меньше на порядка 500 «ГАЗелей» — они попали под сокращение после отмены 27 частных маршрутов в угоду муниципальным. Сейчас часть машин вернулась на маршруты до окончания судебных разбирательств — перевозчики отстаивают свои права с помощью Фемиды.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
IKEA заявила о снижении цен в России
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Информатор WADA Степанова выступит в Бостоне
В Индии скончался российский посол Александр Кадакин
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь