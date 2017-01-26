Мингорисполком утвердил тарифы на ЖКУ в Минске
Минский городской исполнительный комитет установил фиксированные тарифы на
Минский городской исполнительный комитет установил фиксированные тарифы на
Решение Мингорисполкома о тарифах на
Минский городской исполнительный комитет установил фиксированные тарифы на
Соответствующее решение Мингорисполкома принято на основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа президента от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь».
Документ вступает в силу после его официального опубликования.