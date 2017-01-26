Мингорисполком утвердил тарифы на ЖКУ в Минске

Решение Мингорисполкома о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, опубликовано 25 января на Национальном правовом интернет-портале.

Минский городской исполнительный комитет установил фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению: субсидируемые государством и обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание ЖКУ. Также установлен фиксированный тариф на услуги по капитальному ремонту в многоквартирном жилом доме, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, в размере 0,5055 руб. (без налога на добавленную стоимость) за 1 кв. м общей площади нежилого помещения в месяц.

Соответствующее решение Мингорисполкома принято на основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа президента от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь».

Документ вступает в силу после его официального опубликования.