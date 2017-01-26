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11:04 (мск), источник: Om1.ru

Участок трассы «Омск — Павлодар» сделают платным

Средства пойдут на ремонт разбитой части дороги.

Сегодня, 26 декабря, стало известно, что казахстанский участок трассы «Омск — Павлодар» решено сделать платным.

По словам заместителя председателя «Казавтожола» Темирхана Мендыгалиева, на участке трассы от Павлодара до границы двух стран до 2019 года планируется брать плату за ее обслуживание. Правда, это касается только грузовых машин. Сумма платы пока не известна. Предполагается, что деньги пойдут на ремонт разбитой большегрузами трассы.

— В 2017 году платная участь постигнет участок трассы граница РФ (на Омск) — Майкапчагай через Павлодар и Семей (с 756-го по 906-й километр). Еще через пять лет в эту категорию переведут участок Таскескен — Бахты (выход на границу КНР) с нулевого по 187-й километр, — пишет YK-news.ru.

По словам Мендыгалиева, в текущем году планируется проектирование системы платности на автомобильных дорогах протяжённостью более пяти тысяч километров. Речь идет о международном коридоре «Западная Европа — Западный Китай», «Щучинск — Петропавловск — граница Российской Федерации», «Астана — Костанай — граница РФ на Троицк», «Актобе — Уральск — граница РФ на Самару», «Павлодар — граница РФ на Омск», «Уральск — граница РФ на Саратов», «Актау — Бейнеу», «Атырау — Досор», «Бейнеу — граница Республики Узбекистан».

Добавим, что дорогу «Омск — Павлодар» строили на заболоченной местности, постепенно магистраль была разрушена грузовыми машинами.

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