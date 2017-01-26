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10:49 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Подорожание проезда в поездах по Украине

Министерство инфраструктуры готовит повышение тарифов на перевозку пассажиров и багажа.

Источник: "РИА Новости" Украина

Министерство инфраструктуры предлагает поэтапную индексация тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов «Интерсити+») внутреннего сообщения.

Индексация, которая повлечет за собой подорожание проезда и перевозок багажа в поездах, запланирована в два этапа: с 1 апреля на 10% и с 1 октября также на 10%.

В Мининфраструктуры отмечают, что уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с октября 2014 года во всех типах вагонов, кроме вагонов СВ и «Интерсити+», а в вагонах СВ — с 2009 года.

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