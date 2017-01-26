В Екатеринбурге в ближайшие три года появятся теплые остановки
Пока это преобразование не зафиксировано в официальных документах, но в рамках «транспортной реформы» мэрия обещает провести реконструкцию более сотни объектов в ближайшие три года.
Пока это преобразование не зафиксировано в официальных документах, но в рамках «транспортной реформы» мэрия обещает провести реконструкцию более сотни объектов в ближайшие три года.
Об этом Накануне.RU рассказали в
Как уточнили в мэрии, поскольку в рамках новой схемы движения общественного транспорта пересадок избежать не удастся, «неудобство этой процедуры» предполагается компенсировать сближением остановочных пунктов в местах пересадки на 20−30 м друг от друга.
«В этих ключевых местах обычные остановочные комплексы планируется заменить на отапливаемые. Такая реконструкция ждет более сотни объектов. Она пройдет в несколько этапов и займет примерно три года», — уточнили в администрации города.
Проект теплых остановок разрабатывает художница Лени Сморагдова. Идея возникла у нее еще в 2014 году, когда от переохлаждения одна из пассажирок потеряла сознание, ожидая транспорт. Главная задача остановки — предоставить людям комфортную температуру во время ожидания. Чтобы зимой человек не переохлаждался, а летом не получал резкий перепад температуры, заходя из жары в холод.
«Теплые остановки или город требует тепла» Сморагдова разрабатывает совместно с властями города.
«За два года мне удалось привлечь внимание мэрии Екатеринбурга. Мы сотрудничаем», — пояснила она.
Екатеринбуржцы активно поддержали разработку. Как заявила художница на своей странице в Facebook, проект официально включен в план города. Сейчас Смоградова ищет партнеров, которые смогли бы осуществить ее замысел. Идеей уже заинтересовались различные застройщики и организации.
«Такие остановки должны быть установлены в центральных районах города. Они будут простыми в оформлении и обязательно прозрачными, чтобы люди видели приближающийся транспорт. Внутри разместятся
Новые комплексы оснастят образовательными программами: планируется, что жители и гости города смогут на трех языках прослушать информацию о том историческом месте, где установлен павильон. Это привлекательно и для екатеринбуржцев, которые иногда не знают исторических фактов о городе, и для туристов, особенно в преддверии Чемпионата по футболу-2018.
По словам художницы, Екатеринбург сможет представлять проект теплых остановок на международном рынке. Особенно в тех странах, где климатические условия схожи с уральскими.
Регина Мусина.