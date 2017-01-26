В Екатеринбурге в ближайшие три года появятся теплые остановки

Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Как уточнили в мэрии, поскольку в рамках новой схемы движения общественного транспорта пересадок избежать не удастся, «неудобство этой процедуры» предполагается компенсировать сближением остановочных пунктов в местах пересадки на 20−30 м друг от друга.

«В этих ключевых местах обычные остановочные комплексы планируется заменить на отапливаемые. Такая реконструкция ждет более сотни объектов. Она пройдет в несколько этапов и займет примерно три года», — уточнили в администрации города.

Проект теплых остановок разрабатывает художница Лени Сморагдова. Идея возникла у нее еще в 2014 году, когда от переохлаждения одна из пассажирок потеряла сознание, ожидая транспорт. Главная задача остановки — предоставить людям комфортную температуру во время ожидания. Чтобы зимой человек не переохлаждался, а летом не получал резкий перепад температуры, заходя из жары в холод.

«Теплые остановки или город требует тепла» Сморагдова разрабатывает совместно с властями города.

«За два года мне удалось привлечь внимание мэрии Екатеринбурга. Мы сотрудничаем», — пояснила она.

Екатеринбуржцы активно поддержали разработку. Как заявила художница на своей странице в Facebook, проект официально включен в план города. Сейчас Смоградова ищет партнеров, которые смогли бы осуществить ее замысел. Идеей уже заинтересовались различные застройщики и организации.

«Такие остановки должны быть установлены в центральных районах города. Они будут простыми в оформлении и обязательно прозрачными, чтобы люди видели приближающийся транспорт. Внутри разместятся мини-кофейни, где можно приобрести напиток на вынос. Это сейчас популярно. Кофейни не занимают много пространства и создают рабочие места, что позволяет развиваться малому бизнесу», — рассказала Лени Смоградова.

Новые комплексы оснастят образовательными программами: планируется, что жители и гости города смогут на трех языках прослушать информацию о том историческом месте, где установлен павильон. Это привлекательно и для екатеринбуржцев, которые иногда не знают исторических фактов о городе, и для туристов, особенно в преддверии Чемпионата по футболу-2018.

По словам художницы, Екатеринбург сможет представлять проект теплых остановок на международном рынке. Особенно в тех странах, где климатические условия схожи с уральскими.

Регина Мусина.