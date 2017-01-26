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11:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Цена за квадратный метр на «вторичке» Новосибирска снизилась почти на 500 рублей

За 2016 год средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Новосибирска снизилась с 55 тысяч 120 рублей до 54 тысяч 61 рубль, сообщает пресс-служба Новосибирской ассоциации риэлторов.

Средняя цена за квадратный метр на «вторичке» Новосибирска снизилась почти на 500 рублей, сообщает пресс-служба Новосибирской ассоциации риэлторов.

За 2016 год средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Новосибирска снизилась почти на 1% — с 55 тысяч 120 рублей до 54 тысяч 61 рубль.

«В самом дорогом районе, Центральном, квадратный метр к началу января 2017 года оценивается в 73 тысячи рублей. Хотя ещё в январе 2016 года жилплощадь во вторичном сегменте предлагалась за 75 тысяч рублей», — рассказали риэлторы.

В Первомайском районе, наоборот, по результатам анализа рынка предложений произошел рост цен на квадратный метр — с 42,5 до 44,97 тысячи рублей. Годовой прирост в цене за вторичное жилье в Первомайском районе составил 5,8%.

За год цена на квадратный метр в новостройке снизилась почти на 5%. К началу января 2017 года квадратный метр оценивается в 48,14 тысячи рублей.

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