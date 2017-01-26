Цена за квадратный метр на «вторичке» Новосибирска снизилась почти на 500 рублей
За 2016 год средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Новосибирска снизилась с 55 тысяч 120 рублей до 54 тысяч 61 рубль, сообщает
За 2016 год средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Новосибирска снизилась с 55 тысяч 120 рублей до 54 тысяч 61 рубль, сообщает
Средняя цена за квадратный метр на «вторичке» Новосибирска снизилась почти на 500 рублей, сообщает
За 2016 год средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Новосибирска снизилась почти на 1% — с 55 тысяч 120 рублей до 54 тысяч 61 рубль.
«В самом дорогом районе, Центральном, квадратный метр к началу января 2017 года оценивается в 73 тысячи рублей. Хотя ещё в январе 2016 года жилплощадь во вторичном сегменте предлагалась за 75 тысяч рублей», — рассказали риэлторы.
В Первомайском районе, наоборот, по результатам анализа рынка предложений произошел рост цен на квадратный метр — с 42,5 до 44,97 тысячи рублей. Годовой прирост в цене за вторичное жилье в Первомайском районе составил 5,8%.
За год цена на квадратный метр в новостройке снизилась почти на 5%. К началу января 2017 года квадратный метр оценивается в 48,14 тысячи рублей.