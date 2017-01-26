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11:19 (мск), источник: Новости Перми

Россельхознадзор запретил ввоз мяса и птицы в Пермь из Вьетнама

В связи с нестабильной эпизоотической обстановкой по ящуру авиапассажиров, следующих прямым международным рейсом из Вьетнама в Российскую Федерацию, информируют об ограничении на ввоз животной продукции.

Из Вьетнама запрещается ввоз (транзит) крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, а также их мяса, «сырой продукции этих животных» и корма для них. Запрещен ввоз живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, корма и кормовых добавок для птиц. Нельзя ввозить бывшее в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

Ограничения не распространяются на домашних собак и кошек, перевозимых в количестве не более двух голов.
Запрет на ввоз будет действовать до момента подтверждения благополучия государства в эпизоотическом отношении по заразным заболеваниям.

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