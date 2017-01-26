В Ростове на набережной может появиться рыбный рынок
Предложение по строительству специализированного рыбного рынка обсудили на совещании в Кировском районе. Он может открыться на набережной реки Дон.
Предложение по строительству специализированного рыбного рынка обсудили на совещании в Кировском районе. Он может открыться на набережной реки Дон.
Участникам встречи показали предварительный эскизный проект этого объекта под рабочим названием «Торгово-выставочный центр Рыбный рынок «Шамайка».
По итогам заседания инициатору проекта предложили определить земельный участок для реализации