Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Минкомсвязи решило закрыть лазейку для чиновников
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Потерявшую сознание женщину 3 часа возили в автобусе, она умерла
В магазине бытовой техники захвачены заложники
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Femen объявили о распаде движения
10«Бегущий огонь»
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
11:22 (мск), источник: Sputnik.by

«Лишние» проверки бизнеса: Совмин выполнил указание Лукашенко

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Надзорная нагрузка на субъекты, относящиеся к средней и низкой группе риска по пожарной опасности, снижена в Беларуси — соответствующее решение закреплено постановлением от 25 января № 72.

Данным документом, в частности, внесены изменения в перечень контролирующих (надзорных) органов и сфер контроля, которые применяют контрольные списки вопросов (чек-листы). Ранее перечень предусматривал применение таких листов в отношении субъектов средней и низкой группы риска, эксплуатирующих торговые объекты, кроме нестационарных торговых объектов и объектов общепита, с площадью торгового зала до 75 квадратных метров.

Теперь этот перечень расширен — в него включены все субъекты, относящиеся средней и низкой группам риска.

«Применение чек-листов существенно упрощает для проверяемых проведение проверок, поскольку, контролирующим органом изучаются только те вопросы, которые указаны в листе», — сказали в Совмине.

В правительстве также отметили, что согласно указу № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» можно не назначать плановые проверки в отношении проверяемого субъекта, отнесенного к средней группе риска, если по результатам анализа имеющейся информации, в том числе по чек-листу, не у него нет признаков, указывающих на нарушения законодательства. При этом для субъектов с низкой группой риска в таком случае плановые проверки назначать нельзя.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

В декабре 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал принять радикальные меры по искоренению излишних проверок субъектов хозяйствования. Он, в частности, завил, что их количество будет существенно уменьшено, оставят только те, которые действительно нужно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Розовый рассвет: фотографии минчан из Instagram
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
В Крыму идет спецоперация против экстремистов «Хизб ут-Тахрира»
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
IKEA заявила о снижении цен в России
Госструктурам хотят запретить обновлять иностранный софт
В Индии скончался российский посол Александр Кадакин
К юбилею Боуи выпустят серию почтовых марок
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Назван самый кассовый оскароносный фильм в истории В преддверии 89-й церемонии вручения премии «Оскар» The Wall Street Journal составил и опубликовал рейтинг фильмов, награжденных престижной премией
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь