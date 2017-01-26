Продажа алкогольных напитков и пива снизилась на семь процентов в 2016 году

Реализация водки в 2016 году снизилась на 1,1% (в абсолютном алкоголе), пишет БелаПАН со ссылкой на Белстат.

В 2015 году продажа водки в натуральном выражении снизилась на 10,6% по сравнению с 2014 годом. В 2016 году наблюдался рост продажи этого алкогольного напитка в натуральном выражении: в первом квартале — на 1,1%, первом полугодии — на 0,3%, январе—сентябре — на 0,7%.

За 2016 год продано 3 млн 416 тыс. дал водки в абсолютном алкоголе (до третьего квартала давались данные в натуральном выражении), ее доля в общем объеме продаж алкоголя составила 49,1% (в 2015 году — 46,1%).

Через розничную торговую сеть реализовано алкогольных напитков и пива на 3,1 млрд рублей (10,1% розничного товарооборота торговли).

Пива продано 1 млн 368,1 тыс. дал в абсолютном алкоголе, что на 0,8% меньше, чем за 2015 год. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкоголя составила 19,7% (в 2015-м — 18,4%).

Ликеров и ликеро-водочных изделий реализовано 299,8 тыс. дал (на 11,7% меньше), виноградных вин — 459,9 тыс. дал (на 8,9% меньше), плодовых вин — 1 млн 48,8 тыс. дал (на 26,2% меньше). Плодовые вина заняли 15,1% в объеме продаж алкогольной продукции (в 2015 году — 19%).

Коньяка, коньячных изделий и бренди продано 160,8 тыс. дал (на 10,7% меньше), игристых вин, включая шампанское, — 154,1 тыс. дал (на 0,8% меньше), слабоалкогольных напитков — 46,6 тыс. дал (на 15,1% меньше).