Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Женщины не знают, в каком возрасте пора следить за сердцем
Власти завершают предоставление одной из бесплатных услуг
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Потерявшую сознание женщину 3 часа возили в автобусе, она умерла
В магазине бытовой техники захвачены заложники
В армии Украины рассказали о «сдохших» БМП Порошенко – СМИ
Толпа гневно митинговала у правительства Киева
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Femen объявили о распаде движения
10«Бегущий огонь»
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
11:19 (мск), источник: Ежедневник.by

Продажа алкогольных напитков и пива снизилась на семь процентов в 2016 году

Всего за год в абсолютном алкоголе продано 6 млн 954,1 тыс. дал алкогольных напитков и пива (на 7,1% меньше, чем в 2015 г.).

Источник: Ежедневник.by

Реализация водки в 2016 году снизилась на 1,1% (в абсолютном алкоголе), пишет БелаПАН со ссылкой на Белстат.

В 2015 году продажа водки в натуральном выражении снизилась на 10,6% по сравнению с 2014 годом. В 2016 году наблюдался рост продажи этого алкогольного напитка в натуральном выражении: в первом квартале — на 1,1%, первом полугодии — на 0,3%, январе—сентябре — на 0,7%.

За 2016 год продано 3 млн 416 тыс. дал водки в абсолютном алкоголе (до третьего квартала давались данные в натуральном выражении), ее доля в общем объеме продаж алкоголя составила 49,1% (в 2015 году — 46,1%).

Через розничную торговую сеть реализовано алкогольных напитков и пива на 3,1 млрд рублей (10,1% розничного товарооборота торговли).

Пива продано 1 млн 368,1 тыс. дал в абсолютном алкоголе, что на 0,8% меньше, чем за 2015 год. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкоголя составила 19,7% (в 2015-м — 18,4%).

Ликеров и ликеро-водочных изделий реализовано 299,8 тыс. дал (на 11,7% меньше), виноградных вин — 459,9 тыс. дал (на 8,9% меньше), плодовых вин — 1 млн 48,8 тыс. дал (на 26,2% меньше). Плодовые вина заняли 15,1% в объеме продаж алкогольной продукции (в 2015 году — 19%).

Коньяка, коньячных изделий и бренди продано 160,8 тыс. дал (на 10,7% меньше), игристых вин, включая шампанское, — 154,1 тыс. дал (на 0,8% меньше), слабоалкогольных напитков — 46,6 тыс. дал (на 15,1% меньше).

Как ранее сообщалось, в настоящее время проходит согласование проекта указа президента «Об отдельных вопросах регулирования розничной торговли алкогольными и слабоалкогольными напитками», подготовленного Министерством внутренних дел. Документ предусматривает ограничение времени продажи алкогольных напитков с 9 до 22 часов. Кроме того, в магазинах площадью более 400 квадратных метров должны появиться обособленные отделы по продаже алкоголя.

В МВД считают, что в результате ужесточения порядка продажи алкоголя государство в финансовом плане выиграет, так как доходы от реализации алкогольной продукции в два раза меньше расходов, которые идут на ликвидацию последствий ее вредного потребления.

Вместе с тем категорически против принятия указа в таком виде выступают представители розничных сетей. 20 октября 2016 года они провели пресс-конференцию, на которой заявили, что ужесточение условий реализации алкогольной продукции будет иметь негативные последствия, приведет к закрытию многих магазинов и росту цен на потребительском рынке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси.Транспорт и логистика: венесуэльская логистика и балтийский актив «Беларуськалия»
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
В Крыму идет спецоперация против экстремистов «Хизб ут-Тахрира»
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
IKEA заявила о снижении цен в России
Госструктурам хотят запретить обновлять иностранный софт
В Индии скончался российский посол Александр Кадакин
К юбилею Боуи выпустят серию почтовых марок
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Назван самый кассовый оскароносный фильм в истории В преддверии 89-й церемонии вручения премии «Оскар» The Wall Street Journal составил и опубликовал рейтинг фильмов, награжденных престижной премией
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь