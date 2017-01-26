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11:23 (мск), источник: АиФ Красноярск

На ремонт дорог в красноярской агломерации выделят два миллиарда рублей

Край вошёл в число 34 субъектов России, где будет действовать федеральный проект «Безопасные и качественные дороги».

Источник: РИА "Новости"

Красноярский край вошёл в число 34 субъектов России, на территории которых будет действовать федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Он стартует в 2017-м, и запланирован до 2015-го. С 2018-го предполагается приступить к капиталоёмким объектам строительства и реконструкции.

В 2017—2018-е основной объём работ будет сделан в Красноярске и близлежащих агломерационных районов. В этом году в рамках проекта на эти цели выделят два миллиарда рублей, один миллиард — из краевого бюджета. Аналогичная схема запланирована и в 2018 году.

В частности, планируется построить пешеходные переходы в районе ледового дворца «Арена Север» на ул. 9 Мая и ледовой арены по ул. Партизана Железняка, провести капремонт на пр. Мира, пр. имени газеты «Красноярский рабочий». Приступят и к работам на Коммунальном мосту. Всего обозначено более 70 объектов.

В близлежащих к краевому центру районах отремонтируют более 70 км автодорог — участки на трассах Красноярск — Енисейск, Красноярск — Железногорск и других. Также установят освещение на очередном участке гостевой трассы, ведущей в аэропорт «Емельяново».

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