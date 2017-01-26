Омская «Тепловая компания», несмотря на судебные тяжбы, продолжает работать

Сложная финансовая ситуация, в которой находится муниципальное предприятие «Тепловая компания» не мешает выполнять свои обязанности по жизнеобеспечению города. Все 27 котельных компаний продолжают работать по утвержденному графику, перебоев теплоснабжения и горячего водоснабжения нет.
Напомним, задолженность хозяйствующих субъектов «Тепловой компании» составляет 300 млн. рублей, задолженность населения — 334 млн. рублей.
К тому же ООО «Газпром межрегионгаз Омск» подало иск в Арбитражный суд с суммой задолженности 96 миллионов рублей, требуя признать «тепловую компанию» банкротом.
Лариса Хорькова, начальник юридического отдела МП «Тепловая компания»:
— Заявление подано 20 января. Сначала должна быть рассмотрена его обоснованность. Дата судебного заседания по иску еще не определена. Считаем, что будет принято решение о прекращении дела, так как оснований для банкротства нет. По всем ранее принятым судебным решениям задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Омск» нашим предприятием полностью погашена, решения исполнены.
Львиная доля долга — 90 миллионов рублей — уже была выплачена предприятием на момент подачи заявления ООО «Газпром межрегионгаз Омск». Остаток задолженности, составляющий 6 миллионов рублей, был оплачен в два этапа — 20 и 23 января. Юристы компании считают, что в случае заседания, суд учтет эти обстоятельства.
«Нынешняя ситуация, конечно, сложная, но абсолютно управляемая», — отметил Владимир Тухватулин, директор МП «тепловая компания».
В компании подчеркнули, что принимают все необходимые меры в вопросах оплаты долгов, в частности, подают в суд на своих должников.
Комплекс предприятия включает в себя 24 отопительных и 3 технологических котельных, 11 тепловых перекачивающих насосных станций и 53 центральных тепловых пункта. Также в ведении компании 1002 километра тепловых сетей, 43,8 из которых являются бесхозными.
Предприятие отапливает 961 многоквартирный жилой дом и 701 частный дом, а также поставляет горячую воду в 527 многоквартирных домов.
Директор предприятия Владимир Тухватулин заметил, что в послужном списке компании значится уже больше 10 отопительных сезонов, во время которых не произошла ни одна авария.