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11:24 (мск), источник: Om1.ru

Омская «Тепловая компания», несмотря на судебные тяжбы, продолжает работать

Компания задолжала «Газпрому» 96 миллионов рублей, в отношении компании подали иск в Арбитражный суд, требуя признать предприятия банкротом. Тем не менее, все работы компания выполняет в штатном режиме.

Источник: Om1.ru

Сложная финансовая ситуация, в которой находится муниципальное предприятие «Тепловая компания» не мешает выполнять свои обязанности по жизнеобеспечению города. Все 27 котельных компаний продолжают работать по утвержденному графику, перебоев теплоснабжения и горячего водоснабжения нет.

Напомним, задолженность хозяйствующих субъектов «Тепловой компании» составляет 300 млн. рублей, задолженность населения — 334 млн. рублей.

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К тому же ООО «Газпром межрегионгаз Омск» подало иск в Арбитражный суд с суммой задолженности 96 миллионов рублей, требуя признать «тепловую компанию» банкротом.

Лариса Хорькова, начальник юридического отдела МП «Тепловая компания»:

 — Заявление подано 20 января. Сначала должна быть рассмотрена его обоснованность. Дата судебного заседания по иску еще не определена. Считаем, что будет принято решение о прекращении дела, так как оснований для банкротства нет. По всем ранее принятым судебным решениям задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Омск» нашим предприятием полностью погашена, решения исполнены.

Львиная доля долга — 90 миллионов рублей — уже была выплачена предприятием на момент подачи заявления ООО «Газпром межрегионгаз Омск». Остаток задолженности, составляющий 6 миллионов рублей, был оплачен в два этапа — 20 и 23 января. Юристы компании считают, что в случае заседания, суд учтет эти обстоятельства.

«Нынешняя ситуация, конечно, сложная, но абсолютно управляемая», — отметил Владимир Тухватулин, директор МП «тепловая компания».

В компании подчеркнули, что принимают все необходимые меры в вопросах оплаты долгов, в частности, подают в суд на своих должников.

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Комплекс предприятия включает в себя 24 отопительных и 3 технологических котельных, 11 тепловых перекачивающих насосных станций и 53 центральных тепловых пункта. Также в ведении компании 1002 километра тепловых сетей, 43,8 из которых являются бесхозными.

Предприятие отапливает 961 многоквартирный жилой дом и 701 частный дом, а также поставляет горячую воду в 527 многоквартирных домов.

Директор предприятия Владимир Тухватулин заметил, что в послужном списке компании значится уже больше 10 отопительных сезонов, во время которых не произошла ни одна авария.

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