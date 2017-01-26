Треть предприятий Новосибирской области являются убыточными, об этом рассказали эксперты в пресс-центре ГТРК «Новосибирск».

«Во время последней переписи малого и среднего бизнеса в НСО 133 тысячи анкет мы собрали. Из них 89 тысяч предпринимателей указали, что осуществляли деятельность в 2015 году. Это те бизнесмены, которые получили выручку», — заявила заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Ирина Новиченко.

Представительница Новосибирскстата также отметила, что на конец 2016 года в регионе было зарегистрировано 125 тысяч юридических лиц и 71 тысяча предпринимателей.