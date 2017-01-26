Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Женщины не знают, в каком возрасте пора следить за сердцем
Предательство в ФСБ: что известно об арестах в спецслужбе
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Известная модель призналась, что родилась гермафродитом
Женщина умерла ,потому что ее приняли за пьяную
В армии Украины рассказали о «сдохших» БМП Порошенко – СМИ
Толпа гневно митинговала у правительства Киева
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Femen объявили о распаде движения
10«Бегущий огонь»
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
11:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Треть предприятий Новосибирской области являются убыточными

Новосибирская область располагается на 7-м месте в стране по количеству зарегистрированных юридических лиц и ИП, рассказали эксперты в пресс-центре ГТРК «Новосибирск».

Треть предприятий Новосибирской области являются убыточными, об этом рассказали эксперты в пресс-центре ГТРК «Новосибирск».

«Во время последней переписи малого и среднего бизнеса в НСО 133 тысячи анкет мы собрали. Из них 89 тысяч предпринимателей указали, что осуществляли деятельность в 2015 году. Это те бизнесмены, которые получили выручку», — заявила заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Ирина Новиченко.

Представительница Новосибирскстата также отметила, что на конец 2016 года в регионе было зарегистрировано 125 тысяч юридических лиц и 71 тысяча предпринимателей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Власти отложили повышение цен на проезд в общественном транспорте Новосибирска
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
В Крыму идет спецоперация против экстремистов «Хизб ут-Тахрира»
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
IKEA заявила о снижении цен в России
Госструктурам хотят запретить обновлять иностранный софт
В Индии скончался российский посол Александр Кадакин
К юбилею Боуи выпустят серию почтовых марок
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Назван самый кассовый оскароносный фильм в истории В преддверии 89-й церемонии вручения премии «Оскар» The Wall Street Journal составил и опубликовал рейтинг фильмов, награжденных престижной премией
Недвижимость
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь