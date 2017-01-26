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12:16 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Татарстанцы могут получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке

(Город Казань KZN.RU, 26 января). Татарстанцы могут подать заявление о предоставлении им в безвозмездное пользование земельных участков на Дальнем Востоке.

Это стало возможным благодаря соглашению Росреестра с ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» (МФЦ).

С 1 февраля 2017 года специалисты МФЦ будут принимать заявления граждан, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок, и помогать им оформлять заявки с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток», которая размещена на сайте «Надальнийвосток.рф».

Росреестр Татарстана напоминает, что согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, каждый россиянин может один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно. С 1 октября 2016 года все жители Дальнего Востока могут получить земельный участок на территории своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года все россияне смогут стать обладателями гектара земли на Дальнем Востоке.

Уточнить адреса и график работы офисов МФЦ можно на сайте или по телефону 8−800−100−34−34, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

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