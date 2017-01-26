Воронежская прокуратура потребовала у двух организаций смены названия

Прокуратура Коминтерновского района уличила ООО «Микрокредитная компания «Воронежский областной фонд микрокредитования» и ООО Микрокредитная компания «Деньги» в нарушении закона при формулировке названий. В их названиях незаконно использовалось сочетание «микрокредитная компания», сообщила пресс-служба облпрокуратуры в четверг, 26 января. Прокуроры потребовала у директоров принять меры к исключению словосочетания из названия или включению фирм в реестр микрофинансовых организаций.

По закону организации, которые выдают микрозаймы, должны содержать в своем наименовании сочетание «микрофинансовая организация» или «микрофинансовая компания». Однако эти словосочетания можно использовать лишь в том случае, если Банком России включил компанию в государственный реестр микрофинансовых организаций. Наличие организации в данном реестре гарантирует законность ее деятельности. Микрокредитная компания «Воронежский областной фонд микрокредитования» и ООО Микрокредитная компания «Деньги» в реестре не состояли.