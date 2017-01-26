Доходы и расходы бюджета-2017 Нижегородской области увеличены на 3,4 млрд рублей

Согласно материалам Заксобрания, доходы составят 138,266 млрд рублей (увеличены на 3,393 млрд рублей), расходы — 136,577 млрд рублей (увеличены на 3,393 млрд рублей), профицит — 1,689 млрд рублей (1,2% от доходов). Корректировки связаны с увеличением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета и осуществлением софинансирования за счет средств областного бюджета.

Более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета будет направлено на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, 500 млн рублей — на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде.