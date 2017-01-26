В Нижегородской области стоимость жилья начала расти — Нижегородстат

Это на 300 рублей больше, чем в III квартале — 60,2 тысяч рублей. Об этом сообщает Нижегородстат.

Стоимость жилья на вторичном рынке в IV квартале составила 64,6 тысяч рублей. Это также на 300 рублей больше, чем кварталом ранее.

До этого в Нижегородской области с 2015 года наблюдалось падение цен на жилье.