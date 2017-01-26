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13:15 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области стоимость жилья начала расти — Нижегородстат

В Нижегородской области в IV квартале 2016 года стоимость 1 кв. м общей площади жилья на первичном рынке недвижимости Нижегородской области составила 60,5 тысяч рублей.

Это на 300 рублей больше, чем в III квартале — 60,2 тысяч рублей. Об этом сообщает Нижегородстат.

Стоимость жилья на вторичном рынке в IV квартале составила 64,6 тысяч рублей. Это также на 300 рублей больше, чем кварталом ранее.

До этого в Нижегородской области с 2015 года наблюдалось падение цен на жилье.

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