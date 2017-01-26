В Нижегородской области стоимость жилья начала расти — Нижегородстат
В Нижегородской области в IV квартале 2016 года стоимость 1 кв. м общей площади жилья на первичном рынке недвижимости Нижегородской области составила 60,5 тысяч рублей.
В Нижегородской области в IV квартале 2016 года стоимость 1 кв. м общей площади жилья на первичном рынке недвижимости Нижегородской области составила 60,5 тысяч рублей.
Это на 300 рублей больше, чем в III квартале — 60,2 тысяч рублей. Об этом сообщает Нижегородстат.
Стоимость жилья на вторичном рынке в IV квартале составила 64,6 тысяч рублей. Это также на 300 рублей больше, чем кварталом ранее.
До этого в Нижегородской области с 2015 года наблюдалось падение цен на жилье.