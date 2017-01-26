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13:57 (мск), источник: Новый Калининград

Горвласти хотят купить еще 30 автобусов, чтобы забрать маршруты частников

Власти областного центра хотят купить для муниципального «ГорТранса» еще 30 новых автобусов. Об этом мэр Александр Ярошук заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, чиновники хотят передать городскому предприятию маршруты частных перевозчиков, не исполняющих контрактные обязательства.

«57% их осталось, которые не поменяли подвижной состав. Понятно, не рентабельно, но все равно воют, что им там все плохо. И не соблюдают контрактные обязательства. Мы их наказываем, кто-то реагирует, кто-то не реагирует. Но на сегодняшний день мы готовимся, если получится у нас экономическая составляющая, мы еще хотим закупить 30 автобусов, чтобы таких подрядчиков, которые работают на нашей маршрутной сети, просто разорвать с ними контракт», — сказал Ярошук.

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