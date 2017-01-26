Горвласти хотят купить еще 30 автобусов, чтобы забрать маршруты частников
Власти областного центра хотят купить для муниципального «ГорТранса» еще 30 новых автобусов. Об этом мэр Александр Ярошук заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Власти областного центра хотят купить для муниципального «ГорТранса» еще 30 новых автобусов. Об этом мэр Александр Ярошук заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По его словам, чиновники хотят передать городскому предприятию маршруты частных перевозчиков, не исполняющих контрактные обязательства.
«57% их осталось, которые не поменяли подвижной состав. Понятно, не рентабельно, но все равно воют, что им там все плохо. И не соблюдают контрактные обязательства. Мы их наказываем,