Горвласти хотят купить еще 30 автобусов, чтобы забрать маршруты частников

По его словам, чиновники хотят передать городскому предприятию маршруты частных перевозчиков, не исполняющих контрактные обязательства.

«57% их осталось, которые не поменяли подвижной состав. Понятно, не рентабельно, но все равно воют, что им там все плохо. И не соблюдают контрактные обязательства. Мы их наказываем, кто-то реагирует, кто-то не реагирует. Но на сегодняшний день мы готовимся, если получится у нас экономическая составляющая, мы еще хотим закупить 30 автобусов, чтобы таких подрядчиков, которые работают на нашей маршрутной сети, просто разорвать с ними контракт», — сказал Ярошук.