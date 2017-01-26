«Укроборонпром» объяснил, почему современные украинские танки и бронемашины идут не в ВСУ, а на экспорт

Об этом сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».

«Государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии. Для сравнения, оборонный бюджет России почти 50 млрд долл., он больше, чем весь консолидированный бюджет Украины», — отметили в концерне.

В «Укроборонпроме» рассказали, что самостоятельно вышли на разработку и производство таких новинок, как «Дозор», «Фантом», «Горлица».

Также важным фактором развития оборонки является экспорт, наращивание которого поможет вооружить украинскую армию.

«Каждый проданный на экспорт танк — это несколько танков для нашей армии за счет налогоплательщиков других стран. Эту простую аксиому должны запомнить все. Экспорт позволяет нам масштабировать производство, вкладывать в новые станки, обучать людей, поднимать их экспертизу. Критиковать его могут только невежды и откровенные враги украинской независимости», — добавили в «Укроборонпроме».

Как сообщал УНИАН, контракт с Таиландом на поставку 49 танков «Оплот» был подписан в 2011 году, общая стоимость — около 250 млн долл. Руководство «Укроборонпрома» неоднократно заявляло о сложности производства танков «Оплот» и привлекло для производства частные предприятия.