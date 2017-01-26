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12:53 (мск), источник: Nakanune.ru

Челябинское УФАС проверит МУП ЧКТС из-за роста платежей за теплоснабжение

Челябинское УФАС проверит МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) из-за роста платежей за теплоснабжение для предпринимателей. Как рассказала руководитель регионального антимонопольного органа Анна Козлова, для некоторых предпринимателей платежи выросли в 2−10 раз, передает корреспондент Накануне.RU.

Будет создана рабочая группа, в которую войдут представители госжилинспекции, ЮУТПП, «Опоры России». Специалисты выяснят, рост платежей — это ошибка компании, или злоупотребление доминирующем положением.

Анна Козлова отметила, что изменения в законодательстве не должны были так повлиять на цены. Тем более в других субъектах РФ таких проблем нет. Кроме того, невозможно посчитать и проверить обоснованность платежа, в связи с этим УФАС считает, что необходимо внести изменения в законодательство и обязать МУП ЧКТС раскрывать стандарты расчетов.

Добавим, что если в действиях МУПа будет выявлено злоупотребление доминирующим положением, компании грозит штраф от 1 до 15% от общей выручки. А также ей придется вернуть незаконно полученный доход.

Напомним, в ряде случаев платежи за теплоснабжение на Южном Урале выросли в 11 раз.

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