Челябинское УФАС проверит МУП ЧКТС из-за роста платежей за теплоснабжение

Будет создана рабочая группа, в которую войдут представители госжилинспекции, ЮУТПП, «Опоры России». Специалисты выяснят, рост платежей — это ошибка компании, или злоупотребление доминирующем положением.

Анна Козлова отметила, что изменения в законодательстве не должны были так повлиять на цены. Тем более в других субъектах РФ таких проблем нет. Кроме того, невозможно посчитать и проверить обоснованность платежа, в связи с этим УФАС считает, что необходимо внести изменения в законодательство и обязать МУП ЧКТС раскрывать стандарты расчетов.

Добавим, что если в действиях МУПа будет выявлено злоупотребление доминирующим положением, компании грозит штраф от 1 до 15% от общей выручки. А также ей придется вернуть незаконно полученный доход.

Напомним, в ряде случаев платежи за теплоснабжение на Южном Урале выросли в 11 раз.