В Башкирии снизят планку инвестиций для получения налоговых льгот
УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане изменят льготы для инвесторов, которые реализуют свои проекты в башкирском Зауралье и на
УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане изменят льготы для инвесторов, которые реализуют свои проекты в башкирском Зауралье и на
«Мы уменьшаем первоначальный объем инвестиций, при которых начинают действовать льготы, с 30 до 10 млн, и увеличиваем срок их действия с года до трех лет», — рассказала «РБК-Уфа» председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию Госсобрания РБ Рузалия Хисматуллина.
На текущий момент из почти ста республиканских инвестиционных проектов на территории Зауралья и
Программа развития
До 2020 года продлена и программа развития Зауралья.