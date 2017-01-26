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15:24 (мск), источник: Вести - Калининград

Каким будет Высокий мост после открытия и когда жители смогут им воспользоваться

Глава Калининграда Александр Ярошук и заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов проверили ход реконструкции Высокого моста.

Ремонтные работы путепровода, соединяющего остров Октябрьский с улицей Дзержинского, начали в июне прошлого года. Строители уже демонтировали все старые пролёты моста и начали погружение свай для устройства фундамента. Сдать объект планируется летом 2017-го года.

София Беренёва, корреспондент:

— 860 миллионов рублей. Примерно в эту сумму обойдётся реконструкция одного из крупнейших путепроводов Калининграда. В ремонтных работах задействовано 22 единицы современной строительной техники и механизмов, а также технологические мосты, с помощью которых и возводятся новые конструкции и береговые опоры.

Александр Рольбинов, врио заместителя председателя правительства Калининградской области:

— К сожалению, мост был построен ещё до войны. И инженеры во время проектирования не предусмотрели, точнее они не могли предвидеть то, что некоторые опоры оказались пустотелыми. Поэтому это требует корректировки, дополнительных проектных решений.

София Беренёва, корреспондент:

— От старого путепровода практически ничего не осталось. Ещё в начале реконструкции, начатой летом прошлого года, мост было решено разобрать. Демонтировали около 15 тонн конструкций и каменные части опор. Некоторые металлические детали продали как вторсырьё. Исторические части моста — разводные механизмы, установленные ещё в 1938 году — решили передать музеям.

Александр Ярошук, глава Калининграда:

 — Мы осознанно принимали решение. Знали, что уже после утверждённого проекта надо делать тоннель. И сейчас корректировка этого проекта тоннеля сделана.

София Беренёва, корреспондент:

 — Новый Высокий мост станет шире на 3 метра. У него будет 4 дорожные полосы, появятся новые трамвайные пути. По обеим сторонам моста обустроят тротуары и велосипедные дорожки. Под ним пешеходный тоннель, соединяющий Набережную ветеранов с Рыбной деревней.

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