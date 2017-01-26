Сайт Росгвардии подвергся массированной атаке хакеров
Кибератака началась накануне вечером. Специалисты уже выявили и заблокировали почти восемь тысяч уникальных
Кибератака началась накануне вечером. Специалисты уже выявили и заблокировали почти восемь тысяч уникальных
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сайт Росгвардии подвергся массированной кибератаке, сообщает ведомство.
Перебои в работе сайта начались в среду около 17 часов. Специалисты установили, что сайт подвергся «массированной
При попытке открыть страницу появляется сообщение: "Сайт закрыт на техническое обслуживание".
В два часа ночи было выявлено и заблокировано 450 уникальных
Сейчас специалисты проводят «контрмероприятия по отражению
Ранее ФСБ заявила, что в течение 2016 года российские объекты подвергались хакерским атакам около 70 миллионов раз, причем большинство этих атак шло