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12:49 (мск), источник: РИА Новости

Сайт Росгвардии подвергся массированной атаке хакеров

Кибератака началась накануне вечером. Специалисты уже выявили и заблокировали почти восемь тысяч уникальных IP-адресов, с которых она ведется.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сайт Росгвардии подвергся массированной кибератаке, сообщает ведомство.

Перебои в работе сайта начались в среду около 17 часов. Специалисты установили, что сайт подвергся «массированной DDoS-атаке с множественными сетевыми запросами, приводящими к полной загрузке ресурсов web-сервера и невозможности работы с сайтом», говорится в релизе.

При попытке открыть страницу появляется сообщение: "Сайт закрыт на техническое обслуживание".
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В два часа ночи было выявлено и заблокировано 450 уникальных IP-адресов, с которых проводилась атака. В дальнейшем их количество выросло до 7,8 тысячи.

Сейчас специалисты проводят «контрмероприятия по отражению DDoS-атаки и выходу работы сайта на рабочее функционирование», заявил начальник главного управления связи Росгвардии генерал-майор Алексей Беляков.

Ранее ФСБ заявила, что в течение 2016 года российские объекты подвергались хакерским атакам около 70 миллионов раз, причем большинство этих атак шло из-за рубежа.

Комментарии
6
гриша гордиенко
С хакерами только хакеры способны справиться, а не люди в погонах...
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Пилигрим
а кто мусаров любит?даже хакер ненавидит!
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Сергей Зауглов
Ну что, отбили хакерскую атаку своими новыми дубинками и подводными автоматами?
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