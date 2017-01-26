Сайт Росгвардии подвергся массированной атаке хакеров

Перебои в работе сайта начались в среду около 17 часов. Специалисты установили, что сайт подвергся «массированной DDoS-атаке с множественными сетевыми запросами, приводящими к полной загрузке ресурсов web-сервера и невозможности работы с сайтом», говорится в релизе.

В два часа ночи было выявлено и заблокировано 450 уникальных IP-адресов, с которых проводилась атака. В дальнейшем их количество выросло до 7,8 тысячи.

Сейчас специалисты проводят «контрмероприятия по отражению DDoS-атаки и выходу работы сайта на рабочее функционирование», заявил начальник главного управления связи Росгвардии генерал-майор Алексей Беляков.