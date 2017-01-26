Экс-чиновники Омска настаивают на доплатах к пенсиям
Прокуратура против прибавок к пенсиям для бывших работников аппарата.
Прокуратура против прибавок к пенсиям для бывших работников аппарата.
Заседание по вопросу доплат к пенсиям бывшим чиновникам состоялось в омском горсовете, сообщает «Омскрегион».
Большинством голосов депутатов принято решение, по которому 30 тыс. руб. дополнительно будут получать
«Мы чётко обозначили свою позицию. Следует обратить внимание на то, что представительный орган власти пытается преодолеть судебное решение. Прокуратура первые сталкивается с такой ситуацией», — комментирует Алексей Полубояров, прокурор города.
Напомним, что в 2016 году областная прокуратура признала незаконными траты в 100 млн руб. на выплаты бывшим чиновникам. Омский областной суд принял решение в поддержку позиции прокуратуры. Тогда речь шла о доплатах, так называемых, «золотых парашютах», для членов регионального кабинета министров. Однако в конце декабря прошлого года Верховный суд РФ отменил решение областного суда.
Сейчас похожая ситуация развивается на уровне города. У прокуратуры есть право на то, чтобы вынести протест на решение депутатов.