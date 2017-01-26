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12:46 (мск), источник: АиФ Омск

Экс-чиновники Омска настаивают на доплатах к пенсиям

Прокуратура против прибавок к пенсиям для бывших работников аппарата.

Заседание по вопросу доплат к пенсиям бывшим чиновникам состоялось в омском горсовете, сообщает «Омскрегион».

Большинством голосов депутатов принято решение, по которому 30 тыс. руб. дополнительно будут получать экс-мэр города, председатели исполкома Совета депутатов, горсовета и горизбиркома. Напомним, что у прокуратуры Омска по этому поводу иное мнение.

«Мы чётко обозначили свою позицию. Следует обратить внимание на то, что представительный орган власти пытается преодолеть судебное решение. Прокуратура первые сталкивается с такой ситуацией», — комментирует Алексей Полубояров, прокурор города.

Напомним, что в 2016 году областная прокуратура признала незаконными траты в 100 млн руб. на выплаты бывшим чиновникам. Омский областной суд принял решение в поддержку позиции прокуратуры. Тогда речь шла о доплатах, так называемых, «золотых парашютах», для членов регионального кабинета министров. Однако в конце декабря прошлого года Верховный суд РФ отменил решение областного суда.

Сейчас похожая ситуация развивается на уровне города. У прокуратуры есть право на то, чтобы вынести протест на решение депутатов.

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