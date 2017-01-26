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14:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

Размер ряда социальных выплат увеличен в Нижегородской области

Размер ежемесячного пособия на питание беременным женщинам увеличен с 300 до 600 рублей.

Размер ряда социальных выплат увеличен в Нижегородской области. Как сообщает присутствующий на заседании Законодательного собрания Нижегородской области корреспондент агентства «НТА-Приволжье», депутаты в ходе заседания проголосовали за увеличение размеров выплат для детей из малоимущих семей и пособий на питание беременным женщинам с низким уровнем дохода.

В частности, размер ежегодной единовременной выплаты для детей из малоимущих семей на приобретение учебной литературы, школьно-письменных принадлежностей, школьной (спортивной) формы увеличен с 500 до 812 рублей, а размер ежемесячной денежной выплаты на обеспечение питанием — с 450 до 731 рубля.

На реализацию данных мер из средств бюджета на текущий год будет выделена сумма в 102 млн. рублей.

Так как закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года, льготники получат также выплаты и за январь.

Также на заседании депутаты проголосовали за повышение уровня материального обеспечения беременных женщин с низким уровнем дохода. Размер ежемесячного пособия на питание беременным женщинам увеличен с 300 до 600 рублей.

Для реализации данного проекта закона из бюджета области потребуется дополнительно 51,9 млн. рублей, они будут выделены из средств резервного фонда Нижегородской области.

Напомним, что более чем на 3 млрд. рублей увеличены расходы бюджета Нижегородской области на текущий год.

Согласно изменениям, доходы бюджета на текущий год составят 138,2 млрд. рублей, расходы — 136,5 млрд. рублей. Профицит бюджета останется без изменений и составит 1,7 млрд. рублей.

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