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13:18 (мск), источник: ИА REGNUM

Иркутский Сухой Лог куплен за 9,4 млрд рублей Керимовым и «Ростехом»

Российское предприятие ООО «СЛ Золото» выиграло аукцион.

Российское предприятие ООО «СЛ Золото» выиграло аукцион на крупнейшее месторождение золота Сухой Лог (Иркутская область). Теперь 9,406 миллиардов рублей поступят в бюджет. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской сегодня, 26 января.

«Победителем аукциона на крупнейшее месторождение золота “Сухой Лог” стало ­ООО “СЛ Золото”. В федеральный бюджет в результате аукциона поступит 9 406 млн рублей», — заявил Донской.

Комментируя проведение аукциона, министр отметил, что мероприятие прошло с одним шагом. Стоимость месторождения выросла в ходе торгов на десять процентов — на 855 миллионов рублей.

По словам министра, для Иркутской области это большой плюс. Не только золотодобыча, но и другие отрасли промышленности получат толчок к развитию.

ООО «СЛ Золото» — совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и «Полюса» Сулеймана Керимова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о аукционе, намеченном на 2017 год, было объявлено в декабре. 2 декабря вышло соответствующее распоряжение правительства.

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