Иркутский Сухой Лог куплен за 9,4 млрд рублей Керимовым и «Ростехом»
Российское предприятие ООО «СЛ Золото» выиграло аукцион.
Российское предприятие ООО «СЛ Золото» выиграло аукцион.
Российское предприятие ООО «СЛ Золото» выиграло аукцион на крупнейшее месторождение золота Сухой Лог (Иркутская область). Теперь 9,406 миллиардов рублей поступят в бюджет. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской сегодня, 26 января.
«Победителем аукциона на крупнейшее месторождение золота “Сухой Лог” стало ООО “СЛ Золото”. В федеральный бюджет в результате аукциона поступит 9 406 млн рублей», — заявил Донской.
Комментируя проведение аукциона, министр отметил, что мероприятие прошло с одним шагом. Стоимость месторождения выросла в ходе торгов на десять процентов — на 855 миллионов рублей.
По словам министра, для Иркутской области это большой плюс. Не только золотодобыча, но и другие отрасли промышленности получат толчок к развитию.
ООО «СЛ Золото» — совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и «Полюса» Сулеймана Керимова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о аукционе, намеченном на 2017 год, было объявлено в декабре. 2 декабря вышло соответствующее распоряжение правительства.