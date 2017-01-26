В Иркутской области откроется первый цех по ремонту зерноуборочных комбайнов

Первый в Иркутской области цех по ремонту зерноуборочных комбайнов откроется в поселке Тайтурка в 2017 году. Об этом 26 января сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление первого заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области Александра Кириленко во время посещения базы ЗАО «Облагроснаб», где будет работать цех.

«Программа по ремонту тракторов в регионе есть уже много лет. Однако только в этом году мы начнем субсидировать ремонт зерноуборочных комбайнов. На эти цели из областного бюджета будет выделено 24,7 млн рублей. Это очень востребованное направление, уже сейчас большое количество желающих поставить технику на ремонт», — подчеркнул Александр Кириленко.

Многопрофильное ремонтно-техническое предприятие также занимается поставкой минеральных удобрений (до 23 тыс. тонн в год) и сельскохозяйственной техники. В этом году «Облагроснаб» начнёт работать ещё по одному новому направлению — продавать технику собственного производства. Предприятие начало сборку валковых грабель для сельхозтоваропроизводителей. Специалисты закончили сборку первого образца.

«До этого мы делали поперечные грабли, но они стали не востребованы. Технологии быстро идут вперёд, народ сено уже не стогует, а прессует. Для этого нужны новые грабли. Вот их-то мы и будем делать, чтобы облегчить труд аграриев», — сказал генеральный директор ЗАО «Облагроснаб» Валерий Попов. В 2017 году предприятие планирует собрать более 30 единиц валковых грабель. Однако в перспективе планируется увеличить производство до тысячи штук в год.

«В регионе 184,6 тыс. личных подсобных хозяйств, 3,5 тысячи КФХ. Практически в каждом фермерском хозяйстве и в каждом третьем личном подсобном хозяйстве есть тракторы, которые могут подцепить косилку и грабли и для своего хозяйства заготовить сено, — отметил Александр Кириленко. — Перед этим предприятием мы ставим задачу обеспечить частный сектор такой техникой. Она станет на 30% дешевле той, которую приобретали в других регионах и в три раза дешевле, чем импортная техника. В рамках президентской программы импортозамещения этому предприятию отводится огромная роль. Местное сельскохозяйственное машиностроение — это наше будущее».

Александр Кириленко также побывал в крестьянско-фермерском хозяйстве в селе Мальта. Руководитель КФХ Леонид Кичигин рассказал, что в 2016 году хозяйство стало участником областного инвестиционного проекта «Овощное производство». В прошлом году благодаря финансовой поддержке региона удалось приобрести дизельную насосную установку, барабанную дождевальную машину, воздуховоды. Реализация проекта рассчитана на пять лет. До этого хозяйство реализовало инвестиционный проект по картофелеводству (2011−2015 гг.), доведя его площади до 150 га и валовое производство до 4,5 тыс. га. Возделывается картофель по новейшей современной технологии.

«Благодаря инвестпроекту мы укрепляем материально-техническую базу, наращиваем объемы производства картофеля и овощей и создаем новые рабочие места», — сказал агроном КФХ Леонид Кичигин.

Всего из 212 инвестпроектов окончательный отбор прошли 119. Среди них по производству зерна — 42 проекта, производству молока — 22 проекта, мясному скотоводству — 23 проекта, свиноводству — 1 проект, овцеводству — 1 проект, табунному коневодству — 2 проекта, производству рапса и других масличных культур — 6 проектов, производству овощей открытого и защищенного грунта — 6 проектов, развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации — 16 проектов.

Поддержка инвестиционных проектов из средств областного бюджета направляется на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, сельскохозяйственных животных в размере 50% от стоимости предусмотренной договорами (в рамках экономически значимых проектов).