В Иркутской области откроется первый цех по ремонту зерноуборочных комбайнов
Первый в Иркутской области цех по ремонту зерноуборочных комбайнов откроется в поселке Тайтурка в 2017 году.
Первый в Иркутской области цех по ремонту зерноуборочных комбайнов откроется в поселке Тайтурка в 2017 году.
Первый в Иркутской области цех по ремонту зерноуборочных комбайнов откроется в поселке Тайтурка в 2017 году. Об этом 26 января сообщает
«Программа по ремонту тракторов в регионе есть уже много лет. Однако только в этом году мы начнем субсидировать ремонт зерноуборочных комбайнов. На эти цели из областного бюджета будет выделено 24,7 млн рублей. Это очень востребованное направление, уже сейчас большое количество желающих поставить технику на ремонт», — подчеркнул Александр Кириленко.
Многопрофильное
«До этого мы делали поперечные грабли, но они стали не востребованы. Технологии быстро идут вперёд, народ сено уже не стогует, а прессует. Для этого нужны новые грабли. Вот
«В регионе 184,6 тыс. личных подсобных хозяйств, 3,5 тысячи КФХ. Практически в каждом фермерском хозяйстве и в каждом третьем личном подсобном хозяйстве есть тракторы, которые могут подцепить косилку и грабли и для своего хозяйства заготовить сено, — отметил Александр Кириленко. — Перед этим предприятием мы ставим задачу обеспечить частный сектор такой техникой. Она станет на 30% дешевле той, которую приобретали в других регионах и в три раза дешевле, чем импортная техника. В рамках президентской программы импортозамещения этому предприятию отводится огромная роль. Местное сельскохозяйственное машиностроение — это наше будущее».
Александр Кириленко также побывал в
«Благодаря инвестпроекту мы укрепляем
Всего из 212 инвестпроектов окончательный отбор прошли 119. Среди них по производству зерна — 42 проекта, производству молока — 22 проекта, мясному скотоводству — 23 проекта, свиноводству — 1 проект, овцеводству — 1 проект, табунному коневодству — 2 проекта, производству рапса и других масличных культур — 6 проектов, производству овощей открытого и защищенного грунта — 6 проектов, развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации — 16 проектов.
Поддержка инвестиционных проектов из средств областного бюджета направляется на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, сельскохозяйственных животных в размере 50% от стоимости предусмотренной договорами (в рамках экономически значимых проектов).