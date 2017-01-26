На Ботанике могут построить новый жилой комплекс

Земельный участок, на котором планируют вести строительство, расположен по адресу бульвар Дечебал, 99 и зарегистрирован под кадастровым номером 0100110477.

Согласно проекту, строительство предусматривает и создание подземной парковки.

В этом контексте претура сектора Ботаника намерена провести публичные слушания 14 февраля 2017 года.

Все, кто хочет высказать свое мнение о проекте, могут сделать это, отправив письмо в претуру по адресу улица Теилор, 10, MD 2043, или написать письмо на электронную почту pretura_botanica@mail.md.