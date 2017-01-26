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13:34 (мск), источник: Actualitati.md

На Ботанике могут построить новый жилой комплекс

На Ботанике, прямо за торговым центром Elat, могут построить новый жилой комплекс, состоящий из 9 многоэтажек.

Источник: Actualitati.md

Земельный участок, на котором планируют вести строительство, расположен по адресу бульвар Дечебал, 99 и зарегистрирован под кадастровым номером 0100110477.

Согласно проекту, строительство предусматривает и создание подземной парковки.

В этом контексте претура сектора Ботаника намерена провести публичные слушания 14 февраля 2017 года.

Все, кто хочет высказать свое мнение о проекте, могут сделать это, отправив письмо в претуру по адресу улица Теилор, 10, MD 2043, или написать письмо на электронную почту pretura_botanica@mail.md.

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