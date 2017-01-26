Накануне Универсиады в Алматы «достроили» здания, нарисовав на них окна и двери
В Алматы недостроенные здания начали приводить в порядок, прикрывая объекты тентами, пишет Krisha.kz.
В Алматы недостроенные здания начали приводить в порядок, прикрывая объекты тентами, пишет Krisha.kz.
Недостроенное здание, расположенное по проспекту
Издалека строение выглядит как полностью законченное, но, подойдя ближе, можно увидеть скрытые под тканью строительные леса.
Издание отмечает, что строительные работы не проводятся и здание не охраняется. Приведенных в «порядок» подобным образом зданий издание нашло несколько. Одно из них — давно пустующее помещение бывшего казино по проспекту Абая, 42 (угол улицы Байтурсынова). Фасад завесили белыми рекламными плакатами, призванными скрыть общий обветшалый вид строения.
С 29 января по 8 февраля в Алматы пройдут международные студенческие зимние игры — Универсиада-2017. Издание предполагает, что внешний вид города улучшают таким образом как раз к спортивному событию.