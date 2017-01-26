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13:11 (мск), источник: Tengrinews

Накануне Универсиады в Алматы «достроили» здания, нарисовав на них окна и двери

В Алматы недостроенные здания начали приводить в порядок, прикрывая объекты тентами, пишет Krisha.kz.

Недостроенное здание, расположенное по проспекту Аль-Фараби, дом 128а, напротив международного комплекса лыжных трамплинов «Сункар», завесили тентом с нарисованными на нем дверями, окнами и даже бликами на них.

Издалека строение выглядит как полностью законченное, но, подойдя ближе, можно увидеть скрытые под тканью строительные леса.

Издание отмечает, что строительные работы не проводятся и здание не охраняется. Приведенных в «порядок» подобным образом зданий издание нашло несколько. Одно из них — давно пустующее помещение бывшего казино по проспекту Абая, 42 (угол улицы Байтурсынова). Фасад завесили белыми рекламными плакатами, призванными скрыть общий обветшалый вид строения.

С 29 января по 8 февраля в Алматы пройдут международные студенческие зимние игры — Универсиада-2017. Издание предполагает, что внешний вид города улучшают таким образом как раз к спортивному событию.

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