Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Кадыров резко ответил министру РФ по поводу своих дочерей
Песков назвал причину переноса встречи Путина в другой город
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Femen объявили о распаде движения
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
10«Бегущий огонь»
13:12 (мск), источник: СуперОмск

Продуктовый набор в Омской области признали одним из самых дешевых в России

На конец декабря 2016 года стоимость минимального набора продуктов питания в России в среднем составила 3701 рубль, что на 0,9% больше показателя за ноябрь и на 3,5% больше, чем в начале 2016 года.

Для Сибири эта сумма составила 3656 рублей, также увеличившись на 0,9%, сообщает Росстат.

При этом стоимость минимального продуктового набора в Омской области составила 3149 рублей, увеличившись на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, и оказалась самой низкой среди сибирских регионов.

Отметим, самыми дорогими в Сибири оказались продукты в Забайкальском крае — стоимость продуктового набора составила 4190 рулей. В целом же самые дорогие продукты оказались на Чукотке, где минимальный их набор будет стоить 9204 рубля, а самые дешевые — в Курской области, где продуктовый набор стоит без двух копеек 3000 рублей, и в Саратовской области — 3043 рубля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
В Крыму идет спецоперация против экстремистов «Хизб ут-Тахрира»
Сайт Росгвардии подвергся массированной атаке хакеров
IKEA заявила о снижении цен в России
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Посол РФ в Индии Александр Кадакин скончался в Нью-Дели
К юбилею Боуи выпустят серию почтовых марок
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Синтетические материалы в отделке — это нормально?
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь