Продуктовый набор в Омской области признали одним из самых дешевых в России

Для Сибири эта сумма составила 3656 рублей, также увеличившись на 0,9%, сообщает Росстат.

При этом стоимость минимального продуктового набора в Омской области составила 3149 рублей, увеличившись на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, и оказалась самой низкой среди сибирских регионов.

Отметим, самыми дорогими в Сибири оказались продукты в Забайкальском крае — стоимость продуктового набора составила 4190 рулей. В целом же самые дорогие продукты оказались на Чукотке, где минимальный их набор будет стоить 9204 рубля, а самые дешевые — в Курской области, где продуктовый набор стоит без двух копеек 3000 рублей, и в Саратовской области — 3043 рубля.