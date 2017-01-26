Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цена самого маленького жилья в Москве снизилась на 10%
Соцсети обсуждают охранника с фальшивыми руками на инаугурации
Знаменитый фильм запрещен в ряде стран уже почти 30 лет
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Молниеносный удар: Кремль об угрозе со стороны США
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Femen объявили о распаде движения
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
10«Бегущий огонь»
13:26 (мск), источник: Sputniknews.kz

Стоп-фейк: каждый седьмой продукт в магазине не соответствует стандартам

АСТАНА, 26 янв — Sputnik. Пришел, увидел и купил подделку — по такой цепочке происходит покупка пищевой продукции в Казахстане, считают в комитете по защите прав потребителей. На пресс-конференции в Sputnik Казахстан его представители поделились информацией о том, что каждый седьмой товар не соответствует техническим регламентам.

Источник: Sputniknews.kz

«По итогам 2016 года нами было отобрано 40 796 проб, из них 5 872 не соответствовали техническим требованиям. Часть из них — от казахстанских производителей (24%), но доминируют производители продукции из Российской Федерации (61%), 16% приходится на такие страны, как Кыргызская Республика, Белоруссия, Украина и Франция», — подытожил заместитель председателя комитета Нуркан Садвакасов.

Среди распространенных нарушений — отсутствие маркировок или лживая информация на них, а также наличие вредных бактерий и плесени в самой продукции.

Председатель гражданского совета Караганды Ермек Абильдин, в свою очередь, настоятельно рекомендует покупателям, заметившим недостатки в продукции, немедленно обращаться в департаменты по защите прав потребителей на местах.

В результате проверок комитетом было изъято более 25 тонн опасной продукции, виновные лица привлечены к административной ответственности на сумму свыше 78,9 миллиона тенге.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дело Нанаева: забили до смерти за четыре минуты
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
В Крыму идет спецоперация против экстремистов «Хизб ут-Тахрира»
Сайт Росгвардии подвергся массированной атаке хакеров
IKEA заявила о снижении цен в России
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Посол РФ в Индии Александр Кадакин скончался в Нью-Дели
К юбилею Боуи выпустят серию почтовых марок
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь