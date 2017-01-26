Стоп-фейк: каждый седьмой продукт в магазине не соответствует стандартам

«По итогам 2016 года нами было отобрано 40 796 проб, из них 5 872 не соответствовали техническим требованиям. Часть из них — от казахстанских производителей (24%), но доминируют производители продукции из Российской Федерации (61%), 16% приходится на такие страны, как Кыргызская Республика, Белоруссия, Украина и Франция», — подытожил заместитель председателя комитета Нуркан Садвакасов.

Среди распространенных нарушений — отсутствие маркировок или лживая информация на них, а также наличие вредных бактерий и плесени в самой продукции.

Председатель гражданского совета Караганды Ермек Абильдин, в свою очередь, настоятельно рекомендует покупателям, заметившим недостатки в продукции, немедленно обращаться в департаменты по защите прав потребителей на местах.

В результате проверок комитетом было изъято более 25 тонн опасной продукции, виновные лица привлечены к административной ответственности на сумму свыше 78,9 миллиона тенге.